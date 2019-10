No mês passado, falamos aqui sobre o lançamento do padrão Wi-Fi 6 — que já tinha sido anunciado há um bom tempo, mas só agora está começando de fato a ser adotado por fabricantes (os novos iPhones, por exemplo, já incorporam o padrão). Pois recentemente a Linksys anunciou seu primeiro sistema mesh com suporte a ele.

O conjunto Velop WiFi 6 é, como o próprio nome já diz, o mais novo produto da linha Velop, que incorpora a tecnologia mesh da Linksys — a qual, para quem não é muito familiar à coisa, permite que você posicione vários pontos de acesso por sua casa ou escritório e expanda significativamente a área de cobertura, já que cada ponto se comporta como “nó” de uma rede que cobre toda a área desejada.

Por suportar o padrão Wi-Fi 6, o novo produto da Linksys é capaz de oferecer velocidades de conexão de até 5,3Gbps (mas isso vai depender do seu plano de internet, claro) e largura de banda para mais de 50 dispositivos conectados ao mesmo tempo. Cada “nó” do Velop WiFi 6 é capaz de cobrir até 278m² de área, e você pode ir adicionando nós adicionais à sua rede para expandir essa cobertura conforme a sua necessidade.

Como em todos os sistemas mesh disponíveis no mercado, temos aqui um ponto principal (o roteador em si, que conecta-se ao seu modem) e os pontos adicionais que você adiciona conforme queira. No caso do novo produto da Linksys, o roteador principal conta com quatro saídas Ethernet para conexões cabeadas onde você quiser uma internet mais estável (como no seu computador profissional, por exemplo).

Vale notar que a linha Velop é a recomendada pela Apple desde a morte dos AirPorts, então essa é a experiência mais “Apple-like” que você poderá ter com um roteador fora da Maçã. A Linksys oferece um aplicativo próprio para configuração e gerenciamento da sua rede, inclusive.

A parte não tão boa é que o preço do Velop WiFi 6 é um tanto salgado: a Linksys cobrará US$400 pelo roteador principal, e US$700 pelo pacote com o roteador e apenas um ponto de acesso. Os produtos já estão em pré-venda na Amazon americana.

via Apple World Today