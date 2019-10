“See” ganhará 2ª temporada; Jason Momoa compara série favoravelmente a “Game of Thrones”

“See” pode não ser a maior queridinha dos críticos até o momento, mas isso não significa que a Apple esteja abrindo mão de uma das suas séries de maior orçamento. Pelo contrário: de acordo com o RadioTimes.com, a segunda temporada da produção já está basicamente confirmada.

A notícia não vem da Apple em si e, portanto, deve ser tratada como expectativa até segunda ordem. Ainda assim, a coprotagonista Alfre Woodard falou, em entrevista ao site, que a coisa toda já está basicamente certa:

Acreditem em mim, nós já gastamos o dinheiro. Definitivamente voltaremos para a segunda temporada.

O protagonista Jason Momoa também tocou no assunto, mas foi um pouco mais cauteloso: “Não é oficial… Bom, vocês não ouviram isso de mim…” O fato é que, com esse orçamento todo, é bem difícil que a Apple cancele uma das suas principais séries iniciais logo na primeira temporada — portanto, sim, podemos basicamente confirmar uma segunda temporada de “See” para breve.

Nova featurette

A segunda temporada da série pode ainda estar indefinida, mas a primeira — assim como o Apple TV+ como um todo — estreará amanhã com seus três primeiros episódios. E, para catalisar o hype, a Apple divulgou hoje uma featurette (espécie de trailer entremeado com depoimentos do elenco/equipe e imagens de bastidores) da produção.

Vejam só:

O vídeo traz alguns detalhes sobre o processo de produção de “See”, como um depoimento do consultor Joe Strechay, que treinou os atores no processo de composição dos personagens, (quase) todos cegos. Também temos a chance de ver mais algumas cenas da série, com imagens de tirar o fôlego.

Melhor que “Game of Thrones”?

Não é a primeira vez que ouvimos comparações entre “See” e “Game of Thrones”. Há quem diga, baseando-se na temática e na ambientação das duas, que a série da Apple é uma espécie de “sucessora espiritual” do arrasa-quarteirões da HBO, que terminou há alguns meses.

Pois Momoa — que, além de ser o protagonista de “See”, também esteve em “Game of Thrones” — falou sobre essas comparações e não tem dúvidas de que a produção da Apple, ao menos para ele, sai na frente. Em entrevista para a Sky News, o ator falou o seguinte:

Nada se compara a “Game of Thrones”. Para mim, é uma das melhores séries da história recente. E, você sabe, essa é a primeira temporada [de “See”]. São mundos tão diferentes… não dá para comparar. Mas pessoalmente? Isso aqui é melhor para mim.

Naturalmente, Momoa não é a fonte mais confiável nesse assunto: enquanto ele vivia um personagem secundário que participou apenas da temporada inicial de “Game of Thrones”, em “See” ele tem o papel do protagonista e muito mais falas e tempo de tela. O ator nota que a produção da Apple “tem seu próprio mundo, o que é muito bonito” e que a única coisa que as séries têm em comum é que ele está em ambas. Pois veremos.

Na mesma entrevista, Momoa e seus colegas de elenco celebraram a oportunidade que “See” abre para a contratação de atores cegos ou com deficiências visuais variadas. Como se sabe, a série se passa num futuro pós-apocalíptico onde quase toda a humanidade perdeu a capacidade de enxergar, e a Apple aproveitou a oportunidade para valorizar os atores com deficiências relacionadas.

A atriz Marilee Talkington, que é legalmente cega, afirmou o seguinte:

Com sorte, isso criará mais oportunidades para que atores cegos sejam contratados. Eles precisam de treinamento, eles precisam de exposição. “See” é uma série que, se nós pegarmos o ritmo e fizermos mais algumas temporadas, certamente nós [os atores cegos] chegaremos mais e mais perto dos personagens principais, então nós estamos meio que semeando o chão para que isso aconteça.

Boas notícias, não?

