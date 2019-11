Eu vou começar esse artigo reconhecendo, logo de cara, que está cada vez mais difícil inovar no design de dispositivos eletrônicos portáteis de comunicação. Numa era em que a tendência é vermos aparelhos que são totalmente compostos de tela, não é muito fácil criar um produto que se destaque no mercado.

Ainda assim… bom, o 91mobiles obteve algumas imagens do que pode ser o futuro tablet MatePad Pro, da Huawei, e eu deixarei vocês tirarem suas conclusões com seus próprios olhos:

Não sei vocês, mas eu só consigo ver um iPad Pro com um buraco para câmera em um dos cantos. A Huawei, que mostra talento tão grande para produzir smartphones formidáveis e câmeras móveis (quase) imbatíveis, parece ter esquecido do departamento de design aqui: as bordas retas de alumínio são as mesmas, a capa com teclado é a mesma, a stylus é basicamente a mesma… até as fotos de divulgação vazadas são quase iguais às produzidas pela Apple.

Na traseira, as coisas também são bem parecidas, com o visual de prancha de alumínio intacto. As únicas diferenças estão na câmera (que aqui é dupla, com um módulo oval) e, claro, a troca da Maçã pelo logo da Huawei. Vale notar que a M-Pen (a stylus da fabricante) se prende ao lado do tablet da mesma forma que o Apple Pencil de segunda geração nos iPads Pro.

O fato é que, se os vazamentos estiverem corretos, o dispositivo ocupará o topo da pirâmide na linha de tablets da Huawei. Ainda não há informações sobre especificações internas, mas pelas fotos é possível inferir que o dispositivo será equipado com uma porta USB-C e alto-falantes na parte inferior — nada mais do que isso. Provavelmente, o sistema operacional sofrerá do mesmo problema do Mate 30 e não terá conexão com os serviços do Google.

Vejamos como isso vai se dar, mas até o momento… não muito criativo, não é mesmo, Huawei? Vai ver o CEO da empresa gostou muito de usar um iPad e deu nisso.

via PhoneArena