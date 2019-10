Já tivemos aqui alguns artigos sobre a performance comercial dos iPhones nos últimos tempos: em um deles, analisamos a influência dos novos modelos na venda geral de smartphones da Maçã, e em outro, falamos sobre o desempenho dos aparelhos em diferentes mercados. Por outro lado, ainda não tínhamos visto um levantamento geral sobre as vendas dos aparelhos em comparação ao restante do mercado.

Foi exatamente o que fizeram recentemente três firmas de pesquisa: a Canalys, a IHS Markit e a Strategy Analytics. Os números variam ligeiramente entre elas (até porque a Apple e várias das fabricantes não divulgam números oficiais de vendas), mas há um consenso: o mercado de smartphones como um todo está vendo sinais de revitalização, enquanto a Apple perdeu terreno.

A Canalys tem as estimativas mais pessimistas para Cupertino. Segundo a firma, as vendas de iPhones caíram 7% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado — no último período, foram 43,5 milhões de dispositivos despachados, contra 46,9 milhões naquele de 2018.

No geral, as maiores responsáveis pelo crescimento do mercado de smartphones foram a líder Samsung (com um salto de 11%) e a vice-colocada Huawei, que, mesmo com toda a polêmica envolvendo o Google e o governo dos Estados Unidos, cresceu excelentes 29% — o que mostra o poder do mercado consumidor chinês nessa história toda. Segundo a Canalys, o segmento como um todo cresceu 1% na comparação ano a ano — um sinal de vida num mercado que estava estagnado (ou caindo) há mais de dois anos.

Nas análises da Strategy Analytics e da IHS Markit, a Apple caiu 3% e 2,1%, respectivamente. Todas as empresas de análise, entretanto, concordam num ponto: a Maçã deverá recuperar o fôlego no último trimestre, uma vez que os novos iPhones estão sendo bem-sucedidos na tarefa de atrair novamente a atenção do público — especialmente o iPhone 11, com uma redução de US$50 no seu preço introdutório em relação ao seu antecessor.

Vamos, então, ver como essa história toda estará daqui a alguns meses.

via 9to5Mac