Acreditem se quiser, mas já se vai mais de um ano desde que falamos sobre um Modo Escuro no WhatsApp para iOS e, até agora, nada. Isso não significa, entretanto, que a equipe de desenvolvimento do mensageiro esteja completamente parada em relação ao assunto.

Segundo informações publicadas hoje pelo WABetaInfo, estão sendo testados para o aplicativo do iOS não um, mas dois tipos de Modo Escuro: um deles é semelhante ao vazamento que tinha sido publicado anteriormente, com um cinza escuro predominando na interface; o outro, que está sendo visto agora pela primeira vez, é bem mais escuro, com um tom bem próximo do preto, dominando o visual.

Compare os dois:





Também é possível ver uma imagem da tela de conversa, que, segundo o site, é igual em ambos os temas:

De acordo com o WABetaInfo, essa é a explicação da demora para a equipe de desenvolvimento liberar o Modo Escuro no WhatsApp para iOS. Aparentemente, a equipe resolveu recomeçar todo o trabalho ao analisar o funcionamento do Modo Escuro global do iOS 13, e, no processo, implementou os dois temas.

Aparentemente, não será possível escolher entre os dois temas do Modo Escuro: o WhatsApp aplicará o visual mais apropriado de acordo com o dispositivo e as configurações de acessibilidade. Certamente, o app levará em conta o tipo de tela do iPhone/iPad, já que o “modo escuro mais escuro” é mais apropriado para os smartphones com telas OLED (já que os pixels se apagam completamente).

Essas opções de modo escuro não chegam a ser uma novidade: o Twitter, por exemplo, já tem dois temas para o seu visual escuro no iOS há algum tempo, um azul-escuro e outro realmente preto — a diferença é que, no caso da rede social do passarinho, os usuários de fato podem escolher o tema que preferem. O mesmo se aplica ao feroz concorrente do WhatsApp, o Telegram.

Teremos de aguardar para saber se o WhatsApp também oferecerá essa escolha.