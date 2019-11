Ações da Apple voltam a bater recorde; empresa agora vale US$1,156 trilhão

A Apple está bem cotada em Wall Street. Após anunciar os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2019, na quarta-feira, a empresa entrou numa maré de subida na NASDAQ e, hoje, com o fechamento da bolsa, atingiu mais um recorde histórico.

A $AAPL fechou o dia em alta de 2,84%, valendo US$255,82 — durante o pregão ela chegou ao recorde histórico de US$255,93. Com isso, o valor de mercado da Maçã pulou para US$1,156 trilhão.

As ações da Microsoft [$MSFT] — segunda colocada no ranking de empresas mais valorizadas do mundo —, por sua vez, fecharam o dia em alta de 0,24%, valendo US$143,72. O market cap dela está agora em US$1,096 trilhão.

Fechando o ranking das quatro primeiras, temos Amazon [$AMZN] e Alphabet [$GOOG]. A empresa-mãe do Google havia ultrapassado a gigante de comercio eletrônico recentemente, mas a empresa comandada por Jeff Bezos voltou a ter um bom desempenho nos últimos dias, atingindo US$888,2 bilhões de market cap; já a Alphabet vale agora US$878 bilhões.