Aplicativo Apple TV chegará a TVs da LG, da Sony e da VIZIO

Há algum tempo a Apple firmou parcerias com fabricantes de Smart TVs, a fim de levar parte do seu ecossistema a produtos de terceiros. Sabemos, por exemplo, que alguns modelos mais recentes de televisores da Samsung, da LG, da Sony e da VIZIO ganharam compatibilidade com o AirPlay 2 e com o protocolo HomeKit .

Mas até então, apenas as TVs da Samsung haviam recebido o aplicativo Apple TV, pelo qual o usuário tem acesso ao novo serviço de streaming de vídeos da Maçã, o Apple TV+ — além de também poder alugar filmes e outros conteúdos que não fazem parte do pacote de conteúdos originais da empresa.

Hoje, ao comentar a chegada do Apple TV+ em um comunicado para a imprensa, a companhia confirmou que TVs da LG, da Sony e da VIZIO também receberão o app.

O aplicativo Apple TV chegará às plataformas da LG, da Sony e da VIZIO no futuro. Os clientes com TVs inteligentes da Sony qualificadas poderão usufruir do suporte AirPlay 2 ainda este ano.

A Sony, por sinal, é a única fabricante que não disponibilizou suporte ao AirPlay 2 — ainda que tudo já tenha sido anunciado. Mas a boa notícia é que tal suporte deverá chegar ainda em 2019.

Promoções limitadas

No mesmo comunicado, a empresa confirmou duas informações importantes referentes às promoções que está oferecendo para quem compra novos dispositivos e para quem é assinante do plano estudantil do Apple Music.

Como já falamos, se você comprou um dispositivo elegível a partir do dia 10 de setembro, tem direito a um ano de assinatura grátis do Apple TV+; da mesma forma, quem é estudante e assina o Apple Music ganhará o acesso ao novo serviço de streaming de vídeos. Todavia, a Apple deixou claro que ambas as promoções são limitadas, sem mencionar uma possível data de término.

Como ela precisa criar uma boa base de usuários para o novo serviço, tais promoções ainda deverão permanecer por um bom tempo. Mas a empresa já deixou o terreno preparado para, caso queira, deixar de oferecer tais benefícios.