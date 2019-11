Apple Arcade ganha 5 novos jogos, incluindo Super Mega Mini Party e The Mosaic

Como dizem os jovens, sextou! Digo, ainda não nos nossos afazeres, pois ainda estamos em horário comercial, mas no Apple Arcade sim.

Seguindo a tradição das últimas semanas, a Maçã adicionou hoje mais uma leva de títulos ao seu serviço de jogos — e nós vamos dar uma olhada neles agora mesmo.

O jogo da Red Games Co. é claramente inspirado — até no nome — na série Mario Party, da Nintendo. Temos aqui oito minigames pensados para juntar a família ou os amigos (presencialmente ou online); é possível, também, jogar sozinho e ir construindo suas habilidades e obtendo conquistas.

Um jogo de aventura “surrealista e atmosférico”, segundo a desenvolvedora Raw Fury, que trata do isolamento na vida urbana e do “pavor de ser uma peça num mecanismo gigante que você não entende”. Basicamente, você assume a pele de um personagem que começa a ver coisas estranhas acontecendo na rotina e, a partir daí, parte numa aventura. Parece intrigante.

No colorido jogo da PICOMY, você assume a pele de um bicho DJ(!) à sua escolha num concurso musical que consiste, basicamente, em pescar os tais “Monomals” do título para fazer música. Você pode competir com outros jogadores reais, participar de concursos semanais, avaliar a música alheia e ver as avaliações das suas criações. Que loucura, hein?

Jogo de plataforma com temática de ficção científica da Crescent Moon Games, Star Fetched transporta o jogador para um planeta distante onde uma invasão alienígena está em curso. Você pode explorar planetas e usar ferramentas como armas, botas e capacetes para expandir suas capacidades e derrotar inimigos.

Aqui, temos um game de ação side-scrolling criado por Esteban Duran no qual você assume a pele de um simpático personagem (que dá nome ao jogo) navegando por dez áreas do inferno para salvar a namorada. A narrativa é divida em capítulos, e as partes seguintes da história serão lançadas periodicamente.

· • ·

Quem já está jogando? Deixem suas impressões iniciais abaixo e boa diversão!