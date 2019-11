Já falamos aqui sobre várias unidades do Apple I leiloadas por quantias inimagináveis, nos últimos anos: US$130 mil, US$365 mil, US$600 mil, £330 mil… as cifras vão às alturas, mas nenhuma delas sequer chega perto do que veremos a seguir.

Um exemplar do computador original da Maçã de 1976, em perfeito estado e com um revestimento personalizado de madeira, apareceu à venda no eBay. O preço? US$1.750.000, ou aproximadamente R$7 milhões. Mas calma, calma: o vendedor também está aceitando ofertas menores na página de venda, para que você possa economizar alguns trocados.

A descrição do produto no eBay descreve-o como um “item extremamente raro construído pessoalmente por Steve Jobs e Steve Wozniak”, notando que ele está plenamente funcional e que colecionadores/museus/entusiastas estão esperando a venda da peça há anos. A carcaça de madeira, também de 1976, é original da Byte Shop — a famosa loja que foi a primeira revendedora oficial da Maçã, em Mountain View, na Califórnia (EUA) — e uma das seis remanescentes no mundo.

O Apple I vem ainda com sua placa original NTI sem quaisquer modificações, e o pacote inclui ainda um monitor Sony TV-115 (o modelo recomendado por Jobs, à época) e o modulador de vídeo apropriado. Temos também, claro, um certificado de item original emitido por Achim Baque, curador oficial do museu virtual Apple I Registry (a máquina aqui vendida é a de número 79 na base de dados do site).

Vamos, claro, acompanhar essa história para vermos por que valor o item será vendido, no fim das contas. Alguém aí a fim de dar um lance?

via 9to5Mac