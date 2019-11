Confira as movimentações mais recentes em Cupertino

Ao longo das últimas semanas, a Apple promoveu vários de seus diretores para o cargo de vice-presidentes, chacoalhando o alto escalão de Cupertino, como divulgado pela Bloomberg.

Entre as mudanças mais recentes, Paul Meade subiu para o cargo de vice-presidente de engenharia de hardware, enquanto Jon Andrews é o novo VP de engenharia de software da Apple. Com isso, Meade agora lidera o desenvolvimento do especulado headset de realidade aumentada da Maçã, enquanto Andrews passa a supervisionar a arquitetura dos sistemas operacionais da companhia, liderados por Craig Federighi, chefão de software da empresa.

Além disso, Gary Geaves foi promovido a VP de engenharia e design de áudio, ao passo que Kaiann Drance agora é VP de marketing. Geaves trabalhou na tecnologia de áudio do HomePod e dos AirPods nos últimos anos, enquanto Drance tem assumido um papel cada vez maior no marketing do iPhone — tendo sido escalada, inclusive, para o evento especial de apresentação dos novos modelos, em setembro passado.

Além de Drance, um antigo executivo da Maçã retornou para assumir, também, a cadeira de VP de marketing: Bob Borchers. Ele trabalhou como diretor sênior de marketing do iPhone de 2005 a 2009 e desempenhou um papel importante nos primeiros anos de divulgação do smartphone da Apple. Após deixar a Maçã, ele seguiu para novas empreitadas na Dolby e no Google.

Mais precisamente, Borchers cuidará de assuntos relacionados ao iOS, ao iCloud e a privacidade. Tanto ele quanto Drance devem responder a Greg Joswiak — que por sua vez responde a Phil Schiller, chefão de marketing mundial da Apple.

As nomeações recentes vêm após várias partidas de executivos importantes, incluindo o diretor de design Jony Ive, a chefe de varejo Angela Ahrendts e o responsável pela comunicação na Apple, Steve Dowling. A empresa tem cerca de 100 VPs, os quais são liderados pelos vice-presidentes sêniores, pelo diretor de operações Jeff Williams e, claro, o CEO Tim Cook.

via MacRumors