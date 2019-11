Após anos de especulações, confirmações e de notícias em geral sobre a empreitada da Maçã no mundo audiovisual, finalmente o Apple TV+ está agora disponível em mais de 100 países!

Como informamos, o serviço de streaming de vídeos da gigante de Cupertino inclui apenas produções originais que vão desde comédias até séries de suspense/terror, perpassando pelo drama e documentários.

Preço

Se você adquiriu algum produto da Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac) após o dia 10 de setembro, é possível aproveitar um ano de assinatura do Apple TV+ a partir hoje; para ativar a oferta, basta seguir o nosso tutorial, lembrando que apenas dispositivos novos estão qualificados.

Além disso, toda a programação do Apple TV+ é livre de publicidade e não requer uma assinatura especial para que você possa acessar o conteúdo em alta qualidade — existe apenas uma única opção de assinatura, a qual custa R$9,90 por mês ou R$99,90 por ano, e lhe dá acesso a tudo (e a todos os membros do seu Compartilhamento Familiar!).

Produções

A Apple investiu pesado nas produções originais para a sua plataforma, e já é possível conferir o resultado agora. São nove títulos atualmente disponíveis no Apple TV+:

A Maçã também lançará um novo conteúdo por mês, com uma extensa lista de novidades em espera — das quais as seguintes estão confirmadas:

As séries/os filmes a seguir ainda estão em desenvolvimento e deverão demorar um pouco mais para serem lançados:

Além das produções supracitadas, a Maçã ainda tem alguns outros projetos que podem ser desenvolvidos em breve — portanto não se tem muitas informações sobre eles, ainda: “Prehistoric Planet”, “You Think It, I’ll Say It”, “My Glory Was I Had Such Friends”, “Calls” e muito mais.

Qualidade

Todas as séries do Apple TV+ serão disponibilizadas, naturalmente, em Full HD (1080p) e 4K HDR , sendo que alguns títulos contarão, inclusive, com a especificação Dolby Vision e Atmos nos dispositivos compatíveis.

Além disso, será possível acompanhar as produções originais do Apple TV+ dubladas/legendadas em quase 40 idiomas, incluindo audiodescrições em oito idiomas — e todas elas incluem o português. Como informamos, nem todo o catálogo do serviço disponibilizará tudo em nosso idioma, mas a grande maioria dos títulos, sim.

Como assistir

Todo o conteúdo do Apple TV+ pode ser acessado e assistido por dispositivos como iPhones, iPods touch, iPads, Apple TVs e Macs, utilizando o app Apple TV — o qual já está disponível também em outros dispositivos de terceiros, como Smart TVs da Samsung, além de dispositivos Roku e no Amazon Fire TV Stick.

Ademais, os assinantes podem assistir às séries e aos filmes do Apple TV+ em basicamente qualquer navegador, pela web. Vale lembrar, no entanto, que o serviço terá limitações em download de conteúdo e streaming simultâneo, ou seja, será possível baixar aquela série que você gostou para assistir offline, mas não em todos os seus dispositivos (caso você tenha vários).

O que vem por aí?

Como dissemos, as produções do Apple TV+ variam bastante, e a companhia já possui inúmeras cartas na manga para os próximos meses. Nesse sentido, os chefões do serviço, Zac van Amburg e Jamie Erlicht, afirmaram que o investimento da Maçã na plataforma “está só começando”, com um número ainda maior de produções originais a serem anunciadas em 2020, como divulgado pela Variety.

Pensando além do trabalho que já vem sendo feito há pelo menos dois anos, Erlicht disse que considera o dia de hoje como o “ponto de partida” para uma longa jornada. Apesar da reação da crítica especializada com relação às primeiras produções, o executivo afirmou que “nada mudará os princípios norteadores do Apple TV+”:

Não há dados que, de alguma forma, possam alterar o curso que tomamos. O que mais me empolga é que o mundo veja o que estamos fazendo. E eles [os assinantes] experimentarão uma interface que mudará a maneira como as pessoas assistem vídeos. É uma experiência real.

De fato, quem avaliará a experiência são os usuários, portanto: o que vocês têm achado dessa estreia do Apple TV+? Aproveitem o fim de semana para “maratonar” as produções originais da Maçã e nos contem vossas experiências!