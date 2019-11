Nós já temos um vídeo fazendo um tour pelas principais novidades e características dos AirPods Pro, e em breve publicaremos um review completo dos fones da Maçã. Ainda assim, é sempre legal termos perspectivas variadas em relação à análise de um determinado produto — e, por isso, nada melhor do que ouvir um audiófilo de carteirinha dando sua opinião sobre a mais recente criação auditiva da Apple.

Foi exatamente o que fez o YouTuber Quinn Nelson, do canal Snazzy Labs. Nelson, que classifica os AirPods tradicionais como “os melhores fones medíocres que existem”, analisou as novidades trazidas pelo novo modelo da Apple e o comparou com o único outro fone do mercado que traz suas duas principais características (pontas intra-auriculares e cancelamento ativo de ruídos): o Sony WF-1000XM3.

Na opinião do YouTuber, o cancelamento de ruído dos AirPods Pro é competente, cumprindo bem sua função em ambientes com barulhos constantes (como um avião), mas sem a mesma eficácia em lugares com ruídos irregulares, como uma cafeteria lotada. Vale, aliás, assistir ao vídeo nem que seja só para ver (e ouvir) a demonstração que Nelson faz do funcionamento do recurso em seus dois modos, o de Cancelamento Ativo de Ruídos e o Modo Transparência (que a Apple chama também de Modo Ambiente) — e não esqueçam de botar os fones de ouvido!

A qualidade sonora dos fones, por sua vez, foi classificada como “OK”, apresentando uma performance já esperada considerando o histórico da Apple e com boa competência para reprodução de vozes (o que torna os AirPods Pro ótimos para ligações ou podcasts, segundo Nelson).

Isso, claro, não é tudo: o analisador acredita que os fones da Sony superam os da Maçã com folga nos quesitos de qualidade sonora e cancelamento de ruídos (mesmo com uma notável queda na qualidade de reprodução com o recurso ligado). Ainda assim, Nelson não perdoa os defeitos do WF-1000XM3, como as quedas de conexão, o design desajeitado e pesado, o estojo significativamente maior e o aplicativo, considerado péssimo.

Por conta disso, o YouTuber classificou os AirPods Pro como os melhores fones totalmente sem fio do mercado — ainda que o som deles não vá impressionar basicamente ninguém, a facilidade de uso e o design inteligente dos acessórios são suficientes para agradar, e muito, a grande maioria dos usuários.

