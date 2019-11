Saiba se você é elegível a um ano grátis do Apple TV+ e como obtê-lo

Depois de muita espera, cá estamos: o Apple TV+ já está entre nós com seu catálogo (inicialmente ainda pequeno, mas que se expandirá rapidamente) de produções originais da Maçã e um preço bem amigável: R$9,90 por mês. Temos todos os detalhes da novidade nesse artigo, caso você esteja interessado.

Mesmo com o preço baixo, entretanto, vale lembrar um detalhe importante: como anunciado pela Maçã, compradores de alguns dispositivos da empresa são elegíveis a um ano de assinatura gratuita do serviço. E é para isso que nós estamos aqui: destrinchar essa oferta e deixar bem explicadinho quem tem direito a ela — e como obtê-la.

Posso aproveitar a oferta?

De acordo com esse documento da Apple [PDF], podem obter o ano grátis do Apple TV+ consumidores que adquiriram recentemente qualquer modelo novo de iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac — contanto que o dispositivo em questão seja capaz de rodar as versões mais recentes dos sistemas iOS, iPadOS, tvOS ou macOS. São elegíveis dispositivos adquiridos do dia 10 de setembro de 2019 em diante.

Para aproveitar a oferta, você precisa ativá-la até três meses após a ativação do seu dispositivo (ou seja, a primeira vez em que ele foi ligado). Caso seu produto tenha sido ativado entre 10 de setembro e 1º de novembro de 2019 (mais conhecido como hoje), os três meses começarão a contar somente no dia de lançamento do Apple TV+ — ou seja, você tem três meses a partir de hoje para obter seu ano grátis.

Vale notar que a oferta do ano grátis não pode ser combinada a outros períodos de gratuidade do Apple TV+, e apenas uma oferta é válida por família — ou seja, você não pode ganhar dois anos grátis seguidos do serviço caso compre dois iPhones no mesmo dia, por exemplo.

O período gratuito pode ser dividido entre até seis membros da família (incluindo você) por meio do Compartilhamento Familiar. E, aparentemente, basta que um dos membros — não necessariamente o “organizador” da família — esteja elegível ao ano grátis do Apple TV+ para todos ganharem o benefício.

Como ativar a assinatura gratuita do Apple TV+?

Caso seu aparelho seja elegível, é muito fácil ativar sua oferta: basta abrir o aplicativo Apple TV no dispositivo em questão (qualquer plataforma) e o benefício estará destacado na tela. Siga os passos do app e aproveite!





Não cancele a sua assinatura durante o período gratuito!

É bom notar que, caso você não cancele a sua assinatura, a Apple começará automaticamente a cobrar o valor do Apple TV+ no seu cartão de crédito assim que o período gratuito de um ano for encerrado.

O gerenciamento disso, pelo iPhone, é feito abrindo os Ajustes, tocando no seu nome no topo e depois indo na área “Assinaturas”. Lá, tivemos uma surpresa: além dos R$9,90 mensais já anunciados para o Apple TV+, descobrimos que a Apple também oferecerá uma opção anual de R$99,90 — ou seja, o que já era bom ainda recebe mais ~16% de desconto!

Vale, portanto, adicionar um lembrete para 365 dias adiante se você não quiser pagar pelo serviço após o período grátis de 12 meses. Importante: caso você cancele o período gratuito a qualquer momento, perderá seu acesso à plataforma imediatamente (e não ao final do período grátis, como é comum).

O primeiro pacote (bundle) de assinaturas da Apple

Por fim, vale lembrar um detalhe não relacionado ao período de um ano grátis, mas ainda assim importante: como informamos, a assinatura do Apple Music para estudantes já inclui acesso ao Apple TV+; caso você esteja dentro desse grupo, não precisará se preocupar com períodos anuais gratuitos ou coisa do tipo.

Não é nem preciso fazer algum tipo de “ativação” do Apple TV+, aparentemente. É só sair usando.

E quem não tem direito ao ano grátis?

Aos que não compraram um dispositivo Apple recentemente ou não são estudantes, a Apple oferece um período de testes (trial) do Apple TV+ por uma semana. O princípio é o mesmo acima, mas válido obviamente por apenas sete dias.

Boa diversão! 🤓