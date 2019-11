O iOS/iPadOS 13.2 foi lançado no começo desta semana, e agora um número crescente de usuários de iPhones e iPads estão se queixando de uma série de problemas envolvendo a versão mais recente do sistema operacional móvel da Maçã. Em alguns casos, dispositivos como o iPhone 11 Pro e o iPad Pro estão matando alguns apps em segundo plano, fazendo com que eles sejam recarregados constantemente.

Vários leitores e participantes dos fóruns do MacRumors alegaram ter enfrentado problemas ao reabrir apps na multitarefa, em muitos casos perdendo o progresso da atividade que estavam realizando, como informou esse usuário:

Eu estava assistindo a um vídeo no YouTube em meu iPhone 11 Pro. Pausei o vídeo para responder a uma mensagem de texto. Eu fiquei no iMessage por menos de um minuto. Quando voltei ao YouTube, ele recarregou o aplicativo e perdi o vídeo que estava assistindo. Também notei muito isso no meu iPad Pro. As janelas de apps e também do Safari estão recarregando com muito mais frequência do que no iOS 12. Muito irritante.

Até mesmo o desenvolvedor Marco Arment reclamou da situação no seu perfil do Twitter, citando, ainda, outras falhas que têm incomodado-o:

Major new bugs introduced in iOS 13.2:



– background downloads often hang forever and never run



– apps get killed in the background so aggressively that iOS effectively doesn’t offer multitasking anymore



…continuing the iOS 13 pattern of breaking long-held basic functionality. — Marco Arment (@marcoarment) October 31, 2019 Grandes novos erros introduzidos no iOS 13.2:

— downloads em segundo plano costumam travar para sempre e nunca são executados

— os aplicativos são encerrados de forma tão agressiva que o iOS não oferece mais multitarefa

…dando sequência ao padrão do iOS 13 de quebrar com a funcionalidade básica de longa data.

Pela “cara” dos problemas, muitos usuários sugeriram problemas de gerenciamento de RAM ; contudo, considerando que dispositivos como o iPad Pro possuem 6GB de memória, falhas como essa deveriam ocorrer esporadicamente (durante uso intensivo, por exemplo), quiçá acontecerem. Logo, é possível que o iOS 13.2 (ou o iOS 13, em geral) esteja consumindo mais memória do que o recomendado.

Is it my imagination or is iOS 13 more aggressively managing RAM? I can’t keep YouTube suspended at all, even if it was the last used app. — Michael Kukielka (@DetroitBORG) October 22, 2019 É a minha imaginação ou o iOS 13 está gerenciando mais agressivamente a RAM? Não consigo manter o YouTube em segundo plano, mesmo que tenha sido o último aplicativo usado.

Mais reclamações podem ser vistas nesse tópico do Reddit e até mesmo em Comunidades do Suporte da Apple, como esse caso. Pelo número de relatos, é possível dizer que o problema é grande, mas não necessariamente afeta a todos que possuem dispositivos instalados com o iOS 13.2.

Além de iPhones e iPads, até mesmo o HomePod teve problemas com a atualização do audioOS 13.2, fazendo com que a Apple liberasse uma nova atualização de emergência para solucionar a falha. Isso tudo mostra que, de fato, a versão atual do SO da Maçã está dando mais dores de cabeça para a companhia, e tudo isso pode ter a ver com problemas estruturais do sistema.

Pelo jeito, logo veremos um iOS 13.2.1 por aí…