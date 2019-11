Apple TV+: “Servant”, “Ghostwriter” e “Helpsters” ganham teasers/trailers

O Apple TV+ finalmente fez hoje sua estreia triunfal para boa parte do mundo, e bastante gente já está conferindo o que a Maçã tem nas mangas para esse início da sua plataforma de streaming. Isso não é o bastante, entretanto: a empresa já tratou de liberar novos teasers/trailers de séries futuras, além de anunciar datas de estreia para breve e mais.

Vamos ver?

“Servant”

A série de suspense de M. Night Shyamalan (“O Sexto Sentido”) ganhou mais dois teasers deveras perturbadores centrados na temática da maternidade e no “bebê falso” que rege a trama da produção. Vejam só:

Once there was a doll who was treated as a real baby.@Servant @AppleTV pic.twitter.com/2EnRppKoR5 — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) October 31, 2019 Era uma vez uma boneca que era tratada como um bebê de verdade. @Servant @AppleTV

“Servant” estreará no Apple TV+ no dia 28 próximo.

“Ghostwriter”

Mudando para temáticas mais leves, a Maçã divulgou também mais um trailer da série infanto-juvenil “Ghostwriter”, que gira em torno de uma turminha do barulho e um fantasma saído de um livro causando altas confusões::

Os primeiros episódios da série já estão disponíveis no Apple TV+.

“Helpsters”

Diminuindo ainda mais a faixa etária, temos também um novo trailer para “Helpsters”, série da Sesame Workshop (responsável por Vila Sésamo) em parceria com a Apple. Aqui, seguimos Cody e os demais helpsters, um grupo de monstrinhos que adoram resolver problemas e criar planos::

Os primeiros episódios da série também já estão disponíveis na plataforma.

Orçamento de “The Morning Show”

Por fim, uma das principais diretoras de “The Morning Show”, a cineasta Mimi Leder, contestou os valores divulgados pela imprensa como suposto orçamento da série. Se vocês bem se lembram, há algumas semanas o Hollywood Reporter informou que a Apple teria investido US$300 milhões nas duas temporadas iniciais da produção — o que, se confirmado, transformaria a série em uma das mais caras já feitas na história.

Leder, entretanto, afirmou ao Business Insider que não é bem esse o caso:

Eu acredito que o orçamento seja parecido com o de várias outras séries que você vê na televisão de ponta, mas certamente não é tão alto quanto relataram.

Segundo a cineasta, os gastos com “The Morning Show” são menores do que os de séries como “Game of Thrones” — que custou US$90 milhões na sua última temporada, US$15 milhões por episódio.

De qualquer forma, os investimentos da Maçã são generosos: séries como “The Morning Show” e “See” têm orçamentos altíssimos (independente do número), e os gastos da empresa com sua empreitada de conteúdo original pularam de US$1 bilhão para US$6 bilhões — somente nessa fase inicial, é bom lembrar.

Ou seja, aqui também a Apple está adotando uma estratégia de “carteira aberta para qualidade máxima”. Resta saber se vai dar retorno.

“Truth Be Told”

Há algumas semanas nós comentamos que a série “Truth Be Told” seria lançada no Apple TV+ no dia 6 de novembro; pois a Apple informou, em um comunicado para a imprensa, que a série estreará no serviço de streaming no dia 6 de dezembro.

via AppleInsider