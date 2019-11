Depois de um longo período silencioso e de uma promessa sobre o lançamento feita há algumas semanas, ele finalmente chegou: o Adobe Photoshop para iPad está agora disponível na App Store!

E esse “finalmente” cabe aí, mesmo; para quem não se lembra, o aplicativo foi anunciado há mais de um ano, em meados de outubro de 2018, e embora a Adobe esteja cumprindo a sua promessa de lançá-lo “em 2019”, isso só ter acontecido em novembro foi um pouco “broxante”.

Enfim, aqui está! 😉

A melhor coisa do Photoshop para iPad é a sua compatibilidade total com arquivos PSD já existentes, e a possibilidade de você iniciar um trabalho numa plataforma, migrar para outra (como o Mac) e depois, se quiser, retornar para a primeira. A liberdade é total.

Essa primeira versão, diz a Adobe, foca-se nas ferramentas de composição e retoque principais do Photoshop — de maneira otimizada para o tablet e para o seu trabalho com o Apple Pencil, é claro. A empresa promete atualizações constantes, de maneira a aprimorar camadas, pincéis, máscaras, seleções, etc.

O Adobe Photoshop para iPad está disponível para download na App Store em um trial gratuito de 30 dias, e depois a sua mensalidade custa R$40,90. Ele requer o iPadOS 13.1 ou superior rodando em um iPad Pro (qualquer geração), iPad de quinta geração, iPad mini 4 ou iPad Air 2.

Para usuários de iPhones, a opção continua sendo o Photoshop Express.