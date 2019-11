Cortana agora lê emails do Outlook; Xcode, WhatsApp Business, Creative Cloud e DataMan são atualizados

Alguns apps foram atualizados nos últimos com novidades e melhorias bastantes importantes; entre eles, o cliente de email Outlook ganhou suporte a um novo recurso de leitura oferecido pela Cortana, a assistente pessoal da Microsoft.

Enquanto isso, o Xcode, o WhatsApp Business, o app Creative Cloud da Adobe e o app DataMan também foram atualizados; vamos conferir?

Outlook

A Microsoft lançou hoje um novo recurso de conversão de texto em fala para a Cortana no app Outlook chamado “Leia meus emails”. Basicamente, a opção combina tecnologias de inteligência artificial para ler suas mensagens mais recentes, caso você não tenha tempo para passar por elas manualmente.

Justamente por isso, a Microsoft afirmou que o recurso tem como objetivo ajudar os usuários a acompanharem seus emails enquanto fazem outra coisa. Assim, a Cortana resume seus emails e informa, ainda, quaisquer alterações na sua agenda (se o Outlook estiver integrado ao calendário do iOS).

É importante ressaltar que a Cortana lerá apenas os emails da “Caixa de Entrada Destaques”, além disso, o recurso está disponível, inicialmente, apenas nos Estados Unidos e para dispositivos iOS.

Xcode

A principal novidade desta atualização do Xcode (software de desenvolvimento integrado da Apple para criação de apps) é o suporte aos sistemas operacionais mais recentes da companhia, incluindo o iOS 13.2, o iPadOS 13.2, o tvOS 13.2, o watchOS 6.1 e o macOS Catalina 10.15.1.

Além disso, desde a versão 11.0 o Xcode oferece compatibilidade com a versão 5.1 da linguagem Swift.

WhatsApp Business

A versão comercial do popular mensageiro do Facebook também foi atualizada com algumas melhorias/novidades pontuais, como a possibilidade de usar etiquetas para organizar seus contatos e conversas, e encontrá-los mais facilmente.

Adobe Creative Cloud

A Adobe também atualizou seu app Creative Cloud e introduziu um conjunto de novas fontes que agora podem ser instaladas diretamente no iPhone/iPad pelo gerenciador. Ademais, o software agora está compatível com o Modo Escuro do iOS.

Para instalar as fontes da CC, basta abrir o app e acessar a nova guia “Fontes” — a maioria das opções oferece uma variedade de tamanhos. Ao escolher uma fonte, basta tocar no botão “Instalar” e ela será instalada em todos os seus dispositivos conectados com a mesma conta da Adobe.

Vale lembrar que, ao acessar a lista de fontes baixadas no iOS/iPadOS, o sistema não diferenciará aquelas disponíveis por padrão daquelas baixadas por softwares de terceiros. Caso você não veja uma fonte instalada, é provável que ela ainda não seja compatível com as opções personalizadas do iOS.

DataMan

O gerenciador de dados móveis DataMan, criado pelo desenvolvedor Johnny Ixe, foi atualizado com suporte ao gerenciamento de vários planos. Com isso, agora é possível adicionar múltiplos serviços para acompanhar o consumo de dados de cada um deles em tempo real, o que é ótimo para usuários de iPhones com Dual SIM.

Para adicionar mais planos, basta acessar acessar o menu arrastando a tela principal para a esquerda e tocar na opção Plano de dados » Adicionar novo plano.