Google Pixel 4 XL perde para o iPhone 11 Pro Max em teste de performance

Recentemente, publicamos aqui no site um teste de performance realizado pelo canal PhoneBuff em que o iPhone 11 Pro Max perdeu para o Samsung Galaxy Note10+ por uma diferença de apenas 6 segundos (após vencer a primeira volta, é bom notar).

Agora, os caras retornaram com o mesmo teste só que colocando o iPhone frente ao recém-lançado Google Pixel 4 XL.

Neste caso, o iPhone 11 Pro Max venceu com folga as duas voltas — terminando o teste todo 36 segundos à frente, mesmo com o Pixel 4 XL tendo 50% a mais de RAM.

Como sempre, é bom notar que o teste não é científico e nem representa um modo normal do uso de smartphones. A ideia é simplesmente termos uma referência do que os aparelhos podem nos proporcionar em termos de performance na abertura/troca de apps.

Em outros testes, vale lembrar, o iPhone 11 também bateu o Pixel 4 em fotografia e vídeo.