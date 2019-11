Lá se vai quase um ano desde que falamos pela primeira vez dos planos da Microsoft de renovar completamente seu navegador Edge: o browser ganharia um novo motor de renderização (o Chromium, do Google Chrome), uma nova roupagem, mais opções de acesso para desenvolvedores e, de quebra, uma inédita versão para macOS.

De lá para cá, a gigante de Redmond abriu uma prévia do Edge para macOS, primeiro para desenvolvedores e posteriormente para usuários comuns; em seguida, veio a versão beta. Agora, já temos mais detalhes de como se darão os últimos passos desse plano de renovação.

Segundo o The Verge, a Microsoft está planejando lançar a nova versão do Edge no dia 15 de janeiro, já em todas as plataformas que o navegador se fará presente: Windows 10, Windows 8, Windows 7 e, claro, macOS.

Para acompanhar o anúncio, foi liberada hoje uma Release Candidate (versão de software com potencial para se tornar o produto final, equivalente à Golden Master da Apple) do novo navegador já com vários recursos que estarão presentes no seu lançamento definitivo. Entre eles, é possível acessar funcionalidades como proteção de tracking e sincronização de favoritos, histórico, senhas e configurações entre dispositivos Windows, macOS, iOS e Android.

Como parte do apelo do “novo Edge” aos usuários corporativos, também há novos recursos na busca do navegador. É possível combinar o browser com a intranet da empresa para que sejam localizados rapidamente elementos como informações de colegas, localização e plantas de escritórios ou definições de acrônimos da companhia.

Temos, também, um logo completamente novo e que dá adeus às últimas influências do nefasto Internet Explorer nas fundações do novo navegador:

A versão RC do novo Edge já pode ser baixada no seu site oficial. O que estão achando?