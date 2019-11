Não está conseguindo ativar seu ano grátis no Apple TV+? Solicite o seu cupom!

Ninguém está imune a erros, muito menos em um lançamento da magnitude do Apple TV+, serviço de streaming de vídeos da Maçã que chegou a mais de 100 países na sexta-feira passada.

A promessa da empresa é que, se você comprou um iPhone, um iPod touch, um iPad, um Mac ou uma Apple TV após o dia 10 de setembro, tem direito a uma assinatura gratuita de um ano do Apple TV+, como já explicamos. E tudo é feito de forma automática, já que o próprio app Apple TV “entende” que você tem um dispositivo novo e já lhe oferece a tal da assinatura gratuita.

Acontece que nem todo mundo está conseguindo. Eu mesmo, que comprei um iPhone 11 Pro Max no dia 20/9, deparei-me com a mensagem abaixo quando tentei ativar a assinatura.

Felizmente, numa segunda tentativa eu consegui. Mas algumas pessoas realmente estão com problemas e não estão conseguindo. Caso você seja um delas, vale novamente lembrar que a melhor forma de remediar essa situação é tentando fazer a ativação pelo site oficial do serviço.

Ainda assim, se você não conseguir, entre em contato com o suporte da Apple, como informou o MacRumors. Segundo relatos de usuários do Reddit, a empresa está oferendo códigos promocionais de um ano de assinatura para quem é elegível e não está conseguindo fazer a ativação da forma tradicional.

É bom notar que você muito provavelmente precisará informações como a versão do sistema operacional do dispositivo que está usando, o comprovante de compra do produto, a data da compra e o nome da loja onde você fez a aquisição do produto elegível.

Dica: validar a data de compra do produto

O leitor William Almeida Pestana comprou recentemente um MacBook Air (modelo 2017). Como o Mac não foi comprado diretamente com a Apple — ou seja, foi comprado e estocado por uma revendedora até chegar às mãos do William —, ele imaginou que não conseguiria ativar a sua assinatura anual gratuita.

Após uma tentativa frustrada, ele tentou verificar a garantia do Mac e, ao acessar a página dedicada a tal tarefa com o número de série do computador, uma mensagem para validar a data de compra surgiu. Ele então ligou para a empresa e fez a validação, conseguindo ativar posteriormente a assinatura gratuita de um ano do Apple TV+.

Fica então a dica para quem está na mesma situação: valide a data de compra do seu produto entrando em contato com a Apple. 😉