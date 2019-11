Novo Microsoft Office para iOS combina Word, Excel e PowerPoint em um só app

A Microsoft lançou hoje um novo (ainda em fase de testes) app para iOS — e para Android — com uma proposta bastante interessante: juntar os aplicativos Word, Excel e PowerPoint em um só.

De acordo com a Microsoft, o propósito do novo Microsoft Office é reunir todos os documentos do Office em um só lugar, reduzindo a necessidade de alternar entre vários aplicativos e diminuindo significativamente a quantidade de espaço usado no telefone em comparação com vários aplicativos instalados.

A empresa adicionou novos recursos que aproveitam os pontos fortes dos dispositivos móveis, como a câmera, para permitir que você crie conteúdo de maneiras exclusivamente móveis. Ela também adicionou um novo painel de ações que ajuda usuários a realizar muitas das tarefas móveis comuns que precisam ser executadas, tudo em um só lugar.

É possível, por exemplo, tirar uma foto de um documento e transformá-lo em um arquivo editável do Word tocando em um botão; transformar uma imagem de uma tabela em uma planilha do Excel para poder trabalhar com os dados; usar o PowerPoint para ajudá-lo a criar uma apresentação simplesmente selecionando as imagens que deseja usar no aparelho; criar PDFs com a câmera, usando fotos no seu dispositivo; assinar PDFs simplesmente usando o dedo; digitalizar códigos QR para abrir arquivos e links; transferir facilmente arquivos entre o telefone e o computador ou compartilhar instantaneamente com dispositivos móveis próximos; e mais!

O novo app do Office está disponível como preview (ou seja, ainda não se trata da versão final dele), via TestFlight (plataforma de testes da Apple que conta com limite de usuários). Para usar, basta fazer o download e fazer o login com a sua conta Microsoft.

No momento, o app está disponível apenas para smartphones, mas a Microsoft quer levar essa experiência para tablets, também.

Vale notar que — ao menos por enquanto — nada muda nos apps independentes (Word, Excel e PowerPoint). A Microsoft, no entanto, está incentivando as pessoas a já irem experimentando o novo aplicativo do Office.

via The Verge