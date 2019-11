Apple libera versões beta do iOS/iPadOS 13.3, do watchOS 6.1.1 e do tvOS 13.3 [atualizado]

A Apple disponibilizou para todos os usuários, há alguns dias, o iOS/iPadOS 13.2, o tvOS 13.2, o macOS Catalina 10.15.1 e o watchOS 6.1. Agora, é hora de iniciarmos os testes das próximas atualizações de todos os sistemas operacionais.

A empresa disponibilizou hoje as primeiras versões beta do iOS/iPadOS 13.3 (compilação 17C5032d ), do watchOS 6.1.1 ( 17S5433b ) e do tvOS 13.3 ( 17K5433c ).

Por enquanto, as novas versões de testes estão disponíveis apenas para desenvolvedores, mas muito em breve elas deverão pintar também no Apple Beta Software Program — com exceção do watchOS, que não faz parte do programa.

Por ora obviamente não sabemos o que há de novo/mudado nessas atualizações, mas vamos atualizando este artigo à medida que as coisas forem pipocando.

A Apple não anuncia datas de lançamento desses updates com antecedência, mas com os testes se iniciando agora é possível afirmar que eles deverão ser concluídos e liberados para todos ainda antes do final do ano.

Atualização, por Rafael Fischmann 05/11/2019 às 16:35

Eis as primeiras observações sobre o iOS 13.3 beta:

iOS 13.3 Beta seems like it fixes the apps reloading / RAM management issue. I have opened 32 apps and have not had one reload yet on iPhone 11 Pro Max — Aaron Zollo (@zollotech) November 5, 2019 O iOS 13.3 beta parece corrigir o problema de apps recarregando/gerenciamento de RAM. Eu abri 32 apps e não vi nenhum sequer reiniciar ainda no meu iPhone 11 Pro Max.

Isso, obviamente, diz respeito a um problema que cobrimos aqui no site.

Communication Limits for Screen Time is back in iOS 13.3 beta 1 pic.twitter.com/EV4PRn1Bij — Mark Gurman (@markgurman) November 5, 2019 Limites de Comunicação para o Tempo de Uso estão de volta no iOS 13.3 beta 1.

Taí uma novidade que estava presente nas primeiras betas do iOS 13, foi removida e parece estar retornando agora no 13.3. Usuários poderão configurar esses limites para o Telefone, o FaceTime, o Mensagens e contatos do iCloud.

Por fim, parece que quem quiser poderá agora desativar completamente os Memojis Stickers do teclado virtual do iOS/iPadOS. Bacana.