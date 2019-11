Diferentemente do macOS, todos os apps para iOS devem ser instalados exclusivamente por meio da App Store privadas para executar ações em segundo plano. A companhia determina, ainda, que o uso contínuo desse tipo de recurso pode acarretar na exclusão do perfil de desenvolvedor:

Continuar usando ou ocultando APIs não-públicas em envios futuros deste aplicativo pode resultar no encerramento da sua conta de desenvolvedor da Apple e na remoção de todos os aplicativos associados da App Store.

Numa discussão no GitHub, muitos desenvolvedores afirmam que tais APIs não estão em seus apps propriamente ditos, mas fazem parte de uma “estrutura subjacente” do framework, a qual aparentemente é usada há anos. O que aconteceu é que Apple atualizou as diretrizes de revisão de apps e passou a filtrar o uso desses códigos, que incluem: CAContext , CALayerHost , NSAccessibilityRemoteUIElement , NSNextStepFrame , NSThemeFrame e NSURLFileTypeMappings .

Embora a Maçã já tenha se posicionado sobre o caso, alguns desenvolvedores estão conspirando que o aumento do número de apps rejeitados se deve à introdução do Mac Catalyst, um recurso oferecido pela Apple para ajudar os desenvolvedores a criarem apps compatíveis tanto com o iPadOS quanto com o macOS.

Como dissemos, se os desenvolvedores não quiserem enviar seus aplicativos à Mac App Store, eles poderão publicá-los de forma independente na web. No entanto, a partir do macOS Catalina, os apps precisam estar credenciados a uma conta de desenvolvedor registrada para que eles possam passar pelo Gatekeeper, o sistema de segurança nativo do Mac.

via 9to5Mac