Cartões de crédito Porto Seguro Visa estão agora compatíveis com o Apple Pay!

Tinha tempo que não falávamos de novos cartões de crédito ganhando suporte ao Apple Pay no Brasil. Pois hoje temos boas novas: os cartões de crédito Porto Seguro Visa estão agora compatíveis com a carteira digital da Maçã!

Como podemos ver pela imagem abaixo, já existe uma nova opção no menu do aplicativo oficial do cartão o qual serve para habilitar o uso dele no Apple Pay.

@MacMagazine Cartões da Porto Seguro no Apple Pay https://t.co/OqWTA9bwbT — Luiz C. Eudes Corrêa (@EudesRJ) November 5, 2019

A Porto Seguro já colocou no ar, também, uma página divulgando o suporte ao Apple Pay:

Apesar de também trabalhar com a bandeira Mastercard, por enquanto apenas os cartões de crédito Porto Seguro Visa podem ser cadastrados no serviço de pagamentos móveis da Maçã.

Aos interessados, nós temos um guia completo o qual mostra todos os cartões de crédito/débito atualmente compatíveis com o Apple Pay. 😉