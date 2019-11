Como esperado, a Xiaomi anunciou oficialmente o Mi Watch hoje, divulgando algumas características e especificações do seu smartwatch que concorrerá com o Apple Watch.

Com relação à tela, temos um display AMOLED de 1,78″ com 326 pixels por polegada. Por dentro da caixa de alumínio com acabamento fosco, há dois microfones e um alto-falante. O Mi Watch vem em um único tamanho (44mm) e a parte traseira é feita de cerâmica, onde também são colocados os pinos de carregamento e um sensor de frequência cardíaca.





Como anunciado anteriormente, o relógio é alimentado pelo chipset Snapdragon Wear 3100 4G, da Qualcomm, e possui 8GB de armazenamento interno. De acordo com a Xiaomi, a bateria tem uma autonomia de 36 horas com o modo celular ativado — logo, se conectado apenas ao Wi-Fi, a duração deve ser ainda maior.





O Mi Watch custará CNY1.300 (cerca de R$612) e estará à venda na China a partir da próxima semana. A Xiaomi anunciou, ainda, que uma variante do Mi Watch com display de cristal safira e aço inoxidável estará à venda a partir do próximo mês no país por CNY2.000 (~R$942).

Ainda não há informações sobre quando o dispositivo chegará a outros locais, mas tomando como pressuposto os últimos lançamentos da Xiaomi, é provável que o smartwatch chegue primeiro a países asiáticos para depois debutar do lado de cá, no ocidente.

Isso se a Apple não tomar alguma providência, é claro.

via Engadget