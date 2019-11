A Microsoft anunciou um apanhado de novidades para os seus principais softwares nesta semana, incluindo o navegador Edge e o Outlook. Quanto ao último, além de a versão para iOS ganhar melhorias importantes, o app para macOS está sendo redesenhado e também ganhará boas novidades, principalmente com relação à sincronização de contas.

A Microsoft está levando tecnologias de outras plataformas (iOS, Android e Windows) para o macOS, tornando a sincronização de contas do Office 365, do Outlook.com e até das credenciais do Google “mais rápidas e confiáveis”.

Quanto ao design, a empresa também está aprimorando as funcionalidades do Outlook e adicionando diversos recursos na versão desktop (até então disponíveis apenas para mobile), como composições inteligentes de emails e visualização por destaques.

No geral, a janela principal do Outlook na nova versão permitirá que o usuário personalize e ajuste a barra de ferramentas/pesquisa, adicionando opções úteis (incluindo integração com o Microsoft Search) e removendo a “antiga” barra usada em praticamente todos os apps da suíte Office.

Haverá, ainda, uma nova exibição “Meu dia” da agenda ao lado da tela principal de email, a qual fornecerá uma rápida visão da sua programação sem que você precise sair do app.

As novidades do Outlook para Mac já estão disponíveis para os beta testers inscritos no Officer Insider (programa de testes da Microsoft); para acessar a nova versão, basta tocar no opção “Testar o Outlook” no canto superior direito da janela do app. A Microsoft não especificou quando a atualização será lançada para todos os usuários, afirmando apenas que ela será liberada “nos próximos meses”.

via The Verge