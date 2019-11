Vídeo: usando o TransferWise para transferir dinheiro do Brasil para Portugal

Muitos que nos acompanham aqui no site, no YouTube e/ou no podcast já sabem que, há alguns meses, me mudei do Brasil para Portugal. E tenho, é claro, recebido algumas perguntas relacionadas a isso.

Uma das mais comuns eu respondo nesse vídeo, que é como tenho transferido dinheiro para cá — afinal, minha empresa (o MacMagazine) continua operando no Brasil.

No vídeo, eu explico como funciona exatamente o TransferWise, que é o app/serviço que tenho usado para mandar dinheiro do Brasil para Portugal todos os meses. Ele é bem simples, moderno e seguro, mas sem dúvida nenhuma o principal atrativo é a sua transparência unida a taxas justas de operação.

Se você quiser experimentar o TransferWise, siga esse link e você poderá fazer uma transferência internacional (não só do Brasil para Portugal, afinal a empresa opera hoje em 59 países!) de até R$500, gratuitamente. Ótima forma de começar! 😉