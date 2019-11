Agência de publicidade da Apple demite 50 em meio a mudança de estratégia

Já há algum tempo, a Apple tem adotado mudanças na sua estratégia de publicidade: cada vez mais peças têm sido criadas pela própria equipe interna de marketing da empresa. Isso obrigou a parceira de longa data da Maçã, a Media Arts Lab (MAL), a se mexer.

A agência de publicidade, que é uma subsidiária da TBWA\Chiat\Day, tem a Apple como a única cliente e trabalha com a gigante de Cupertino desde basicamente os primórdios da Maçã — foi a Media Arts Lab, por exemplo, que desenvolveu campanhas icônicas como “1984”, “Think Different” e “Get a Mac”. Agora, com a mudança de estratégia da Apple, cerca de 50 empregados estão sendo dispensados.

De acordo com a Bloomberg, os cortes foram feitos em várias áreas da subsidiária; o grosso das demissões, entretanto, está na parte de estratégia da MAL — justamente o núcleo criativo da agência que trabalhava em proximidade máxima com a Apple para o desenvolvimento das campanhas. Uma das despedidas é a de Geoff Edwards, diretor criativo executivo da agência e chefe de publicidade para a Apple; ele tinha sido promovido para o cargo atual em maio passado.

Em comunicado enviado à Bloomberg, o vice-presidente de comunicação de marketing da Maçã, Tor Myhren, afirmou que a confiança da empresa na MAL continua a mesma; a única diferença é que “enquanto a Apple continua envolvendo sua abordagem ao marketing, nós pedimos à agência que fizesse o mesmo”. A MAL ecoou o mesmo sentimento:

Ontem foi um dia difícil, pois tivemos que nos despedir de alguns dos nossos colegas mais talentosos. Nossa relação com a Apple nunca esteve tão forte, mas conforme as necessidades do nosso cliente continuam evoluindo, nós precisamos nos adaptar e continuar desenvolvendo a composição das nossas equipes.