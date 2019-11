Apple TV é mais popular que o Apple Watch e os AirPods entre os usuários da Maçã nos EUA

Impressionante notar a trajetória da Apple TV desde que ela foi lançada, em 2007, até hoje: o pequeno dispositivo começou como nada mais que um hobby para a Maçã e hoje é um dos epicentros da estratégia da mudança de foco da empresa, que está passando a priorizar os serviços em (relativo) detrimento do hardware. Que bom, então, que a sua popularidade está acompanhando essa mudança.

A Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) realizou uma pesquisa recente com usuários de produtos Apple nos Estados Unidos — isto é, compradores usuais de dispositivos da empresa, como iPhones, iPads e Macs. Entre os achados da firma, um dado interessante está no gráfico de “outros produtos”, ou aparelhos secundários que esses usuários possuem: segundo o levantamento, quase 25% dos consumidores americanos da Maçã possuem uma Apple TV.

Isso torna a set-top box da Apple mais popular do que dois produtos que têm calcado rapidamente as paradas da empresa: o Apple Watch (que está nos punhos de aproximadamente 20% dos usuários da Maçã) e os AirPods (presentes, nesse momento, em cerca de 8% dos ouvidos de compradores usuais da empresa). Claro, há de se considerar que a Apple TV teve muito mais tempo para construir essa base de usuários (12 anos, contra 4 do relógio e 3 dos fones), mas ainda assim os números são animadores.

Animadores, particularmente, porque uma grande base de usuários da Apple TV significa uma potencial grande base de usuários para o Apple TV+, uma das grandes jogadas da Maçã no setor de serviços. E isso não significa que o Apple Watch e os AirPods estejam para trás, não — o cofundador da CIRP, Mike Levin, afirmou o seguinte:

A Apple TV já está disponível há muitos anos, então não estamos surpresos de ela ter chegado a esse nível de penetração. O Apple Watch tornou-se quase tão prevalente quanto, mesmo com menos anos de disponibilidade. Os AirPods e o HomePod mostram taxas mensuráveis, mas menores de penetração. Os AirPods estão entre os principais fones Bluetooth na escolha dos usuários da Apple, mas o HomePod ainda perde para o Amazon Echo e o Google Home — mesmo entre os usuários da Maçã.

A mesma pesquisa detectou, também, que a base instalada de iPhones nos EUA hoje é de 204 milhões. Esse é o maior número já obtido pela Apple, mas representa a menor soma de novas unidades do smartphone em trimestres seguidos — segundo a firma, isso acontece porque há uma menor quantidade de consumidores adquirindo smartphones pela primeira vez, menos usuários estão trocando o Android pelo iOS.

Ainda assim, é possível que vejamos uma subida ligeiramente mais inclinada nesse gráfico nos próximos períodos, considerando a popularidade dos modelos mais recentes do iPhone. Será?

via Apple World Today