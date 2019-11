iPlace abrirá nova loja no Recife, a primeira com um espaço focado em casas inteligentes

Mais uma inauguração da iPlace ocorrerá, agora no próximo sábado (9/11) — e os contemplados da rodada serão, mais uma vez, os recifenses! A quarta unidade da rede na capital pernambucana será aberta no Shopping RioMar Recife e disponibilizará o serviço de assistência técnica autorizada além de ser a única a contar com um espaço inovador: o iPlace Home.

De acordo com o diretor da iPlace, Matheus Mundstock, o projeto é um espaço dentro da loja onde estarão disponíveis para testes gadgets inteligentes para residências, incluindo peças de mobiliário como sofás com recursos especiais de carregamento por indução, sistemas de som, luzes e cortinas inteligentes, etc. O iPlace Home também abrigará workshops exclusivos e demonstrações constantes para os visitantes.

A nova unidade do RioMar Recife oferece além da diferenciada assistência técnica autorizada, atendimento especializado para empresas, sala de treinamentos (onde realizamos semanalmente dois workshops gratuitos) e, como grande novidade, um novo local denominado iPlace Home, projeto pioneiro da empresa a nível mundial onde poderemos demonstrar o poder dos devices Apple conectados a uma série de outros acessórios inteligentes e automatizados, e que estará aberto para todos os clientes da iPlace.

Para marcar a inauguração, a loja oferecerá descontos de 15% nas compras à vista e de 5% nas parceladas até o dia 23 de novembro; além disso, os 100 primeiros clientes ganharão, apenas no dia da abertura, um brinde exclusivo e poderão participar de um dos workshops da unidade.

Ainda no dia da inauguração, a unidade oferecerá preços exclusivos para alguns modelos de iPhones, Apple Watches, AirPods e caixas de som JBL. Confira:

Apple Watch Series 3 de 38mm : de R$1.759,12 por R$1.499 à vista ou em 10x de R$166,90;

: de R$1.759,12 por R$1.499 à vista ou em 10x de R$166,90; iPhone XR de 64GB : de R$3.783,12 por R$3.499 à vista ou em 10x de R$389;

: de R$3.783,12 por R$3.499 à vista ou em 10x de R$389; Caixa de Som JBL Boombox : de R$1.979,10 por R$1.699 ou em 10x de R$189;

: de R$1.979,10 por R$1.699 ou em 10x de R$189; Caixa de Som JBL PartyBox 100 : de R$1.889,10 por R$1.699 ou em 10x de R$189;

: de R$1.889,10 por R$1.699 ou em 10x de R$189; AirPods de 2ª geração com estojo de carga sem fio: de R$1.511,10 por R$1.169 ou em 10x de R$129,00.

Como em outras unidades da iPlace que também oferecem serviços de assistência, os clientes que quiserem atendimento técnico poderão agendá-los diretamente na loja ou pelo sistema de agendamentos da iPlace.

A abertura da loja iPlace no Shopping RioMar Recife está marcada para as 11h, mas a formação das filas ocorrerá a partir das 9h, em frente à nova unidade. As próximas inaugurações da rede ocorrerão nos dias 29/11 (Barra Shopping, RJ) e 7/12 (Shopping Vitória, ES); fiquem ligados! 😉