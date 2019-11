O forte ecossistema da Amazon e os baixos preços praticados pela gigante no varejo ajudaram-na a aumentar vertiginosamente as vendas de tablets em 141% no terceiro trimestre deste ano, segundo uma pesquisa publicada pela Strategy Analytics. Isso contribuiu para que a companhia escalasse no ranking mundial de vendas, mas não o suficiente para derrubar a grande primeira colocada: a Apple.

Especificamente, a Amazon vendeu cerca de 5,3 milhões de tablets no terceiro trimestre, ante 2,2 milhões de dispositivos no mesmo período do ano passado; enquanto isso, a gigante de Cupertino comercializou 10,1 milhões de iPads nos últimos três meses, um crescimento de 4% em relação às vendas do ano passado.

De acordo com o diretor da SA, Erick Smith, a Apple está “tentando reinventar o iPad para se tornar um gadget de produtividade”, destacando alguns recursos da família de iPads como suporte a teclados e, no iPadOS 13, compatibilidade com mice e trackpads, também.

A Apple lançou o iPad de sétima geração um pouco maior e com suporte a teclados no terceiro trimestre de 2019 pelo mesmo preço do modelo anterior, ajudando a impulsionar as remessas em 4% em relação ao ano anterior. O aumento na receita também sugere um forte crescimento das vendas de iPads Pro em comparação com o ano anterior, já que o preço médio de venda do iPad aumentou 9%.

Mais do que isso, Smith alega que a Maçã está intensamente focada na criação de serviços (como o Apple TV+) que podem contribuir para catapultar as vendas da companhia neste último trimestre de 2019.

Com relação às outras fabricantes, apenas a Lenovo também teve um salto positivo nas vendas (8%) em relação a 2018, ao passo que Samsung (-5%) e Huawei (-18%) viram o número de vendas de tablets cair no último trimestre — porém, isso não as impediu de ocuparem o terceiro e o quarto lugares no ranking de vendas, respectivamente.