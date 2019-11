O Apple Music oferece algumas opções de playlists personalizadas que são atualizadas periodicamente de acordo com cada usuário, as quais incluem suas músicas favoritas, suas descobertas e recomendações do que você possa gostar. No entanto, imaginem se existisse uma forma (ou melhor, um app) capaz de expandir ainda mais a personalização de suas playlists? Ele existe, e se chama Next!

O app é uma criação da Sorcererhat — startup brasileira de desenvolvimento de apps. Com ele, o usuário consegue ouvir diversas playlists dinâmicas criadas com base na sua reprodução do Apple Music — ou seja, elas também são atualizadas conforme você ouve. Tudo isso é oferecido num app com design simples e intuitivo que lembra muito o próprio Música, da Apple.

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, o Next solicita acesso à sua biblioteca de músicas do Apple Music e, após a análise, gera múltiplas playlists, cada uma delas com sua finalidade.

Magic DJ : reproduz um mix de todas as músicas adicionadas à sua biblioteca.

: reproduz um mix de todas as músicas adicionadas à sua biblioteca. Adicionadas recentemente : reúne as últimas 25 músicas adicionadas à sua biblioteca.

: reúne as últimas 25 músicas adicionadas à sua biblioteca. As 25 mais tocadas : diferentemente da playlist “Mix: favoritas” do Apple Music, a opção da Next reúne as músicas com o maior número de reproduções da sua biblioteca, não necessariamente as que estão em tendência.

: diferentemente da playlist “Mix: favoritas” do Apple Music, a opção da Next reúne as músicas com o maior número de reproduções da sua biblioteca, não necessariamente as que estão em tendência. Músicas esquecidas : coletânea de músicas que já estiveram entre as suas favoritas, mas que você não escuta há algum tempo.

: coletânea de músicas que já estiveram entre as suas favoritas, mas que você não escuta há algum tempo. Nunca reproduzidas: playlists bem bacana com as músicas que, é claro, você nunca ouviu (mas adicionou à sua biblioteca por algum motivo).

Além das playlists acima, o serviço também define novas listas de reprodução com base em artistas específicos e gêneros musicais, caso você queira ouvir algo mais estilizado.

O Next também oferece suporte ao AirPlay, permitindo reproduzir as playlists dinâmicas na sua Apple TV e no HomePod. Para usufruir de todos os recursos do app, no entanto, é necessário ter um dispositivo rodando o iOS 13 e uma assinatura ativa do Apple Music (ou uma biblioteca de músicas armazenada no app Música).

Seu único ponto negativo talvez seja o preço: R$19 na App Store. Bem justo, mas um pouco fora da média esperada para um aplicativo do gênero.