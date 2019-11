Skol latão! Marca se aproveita de deslize da Apple em episódio da série “See”

O serviço de streaming de vídeos Apple TV+ foi lançado oficialmente na última sexta (1º de novembro) com muita pompa e grandes investimentos em produções. Uma das séries que mais receberam atenção da empresa foi “See”, protagonizada por Jason Momoa (“Aquaman”). Os três primeiros episódios da produção já estão disponíveis no serviço, com novos capítulos estreando todas as sextas-feiras.

O que ninguém esperava é que a série fosse protagonizar uma história um tanto quanto curiosa. No terceiro episódio, por volta dos 23 minutos, pode-se ouvir um som distante do que parece ser um vendedor ambulante dizendo: “Skol latão, Skol latão aqui! Skol aqui.”

A descoberta foi feita pelo usuário do Reddit Figo01 e logo virou motivo de piada no tópico.

Um dos comentários tenta decifrar o que pode ter ocorrido:

Só lembrando [a] palavra escandinava skål, que significa “à vossa saúde/à nossa saúde”; expressão comum que antecede brindes. O estagiário provavelmente estava procurando áudio pela palavra e pegou o primeiro que apareceu.

Nosso redator Bruno Santana também tem uma teoria: algum engenheiro de áudio pode ter pesquisado por sons tribais e achou que o “skol” tivesse uma sonoridade boa.

Em contato com a assessoria de imprensa da Apple, o site Notícias da TV afirmou que a empresa obviamente preferiu não comentar o caso.

Hoje, muito rapidamente, o perfil da Skol nas redes sociais decidiu entrar na brincadeira, com um vídeo de um vendedor afirmando que mandará um caminhão da cerveja para a Califórnia:

Alô, @AppleTV! Obrigadão por esse #merchan #ad #publi homenageando a gente! E pra dar uma força aí, estamos mandando um carregamento de Skol Latão pra Califórnia. Mas ó, se for dirigir não beba, hein @Hibbits. https://t.co/c98o6KJqV0 pic.twitter.com/xO7waVcMOg — Skol ↻ (@skol) November 6, 2019

Nesse outro, a marca inverte os papéis:

E a gente não para de girar: vídeo da Skol usando banco de áudio com direito a ambulante vendendo produto da Apple. #GIRA pic.twitter.com/d7I401RraS — Skol ↻ (@skol) November 6, 2019

E aí, o que achou dessa ação de marketing subliminar? 😝

“See” é um dos projetos originais da Apple para seu serviço de streaming, que está disponível por R$9,90 mensais (com sete dias de degustação). Lembrando que, ao comprar um iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV, você tem direito a um ano do serviço de forma gratuita. Caso não consiga ativar, a gente deu umas dicas nesse artigo.