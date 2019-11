Waze Carpool ganha pontos de carona em São Paulo; em breve você poderá seguir assuntos no Twitter

E cá estamos nós de novo com as principais novidades de aplicativos da App Store, serviços populares e outros softwares variados. Vamos dar uma olhada em tudo?

Waze Carpool

O aplicativo de caronas do Waze está ganhando uma novidade específica — e deveras física — para os moradores da capital paulista. Ao longo dos próximos dias, serão instalados alguns “pontos de carona” em locais movimentados ou onde o uso do serviço é mais frequente; a ideia é facilitar o encontro dos motoristas com os usuários.

Ponto de carona do Waze Carpool no Butantã, São Paulo

São dois tipos de pontos: o parklet é um espaço maior, com bancos onde os usuários podem sentar e aguardar a carona, enquanto o ponto avulso é um totem que indica uma parada rápida de embarque e desembarque. Inicialmente, os pontos ficarão localizados nos seguintes lugares de São Paulo:

Rua Raul Saddi, 70 – Butantã (parklet)

Av. Hélio Pellegrino, 1341 – Vila Nova Conceição

Av. Cidade Jardim, 125 – Jardim Paulistano

Praça Luís Carlos Paraná – Barra Funda

Viaduto Antártica (Av. Francisco Matarazzo com Rua Pedro Machado) – Barra Funda

Outras instalações do tipo serão adicionadas à capital com o tempo, e o Waze pretende expandir a iniciativa para outras cidades do Brasil — o próximo alvo dos pontos de carona é Joinville (SC), que deverá receber algumas áreas do tipo ainda em 2019.

Para quem ainda não conhece o Waze Carpool, o aplicativo diferencia-se do Uber e outros serviços do tipo porque não envolve lucros para o motorista — a ideia é simplesmente permitir que os usuários ofereçam caronas para outras pessoas na sua rota, e os custos da viagem (combustível, pedágios etc.) sejam compartilhados. Os “caroneiros” devem cadastrar um cartão de crédito na plataforma e as viagens custam entre R$4 e R$25.

Twitter

A rede social do passarinho adicionará uma nova forma de uso e interação. Em breve, usuários poderão seguir assuntos (topics) em adição aos perfis, da mesma forma que já é possível seguir hashtags no Instagram.

O recurso permitirá que os usuários acompanhem temas gerais, como esportes, música, cinema ou economia, e elementos mais específicos, como um determinado artista ou time, sem necessariamente seguir contas relacionadas a esses temas. O próprio Twitter fará a curadoria das postagens que ficarão visíveis para os usuários que sigam aqueles temas, com uma combinação de aprendizado de máquina e ação humana.

A ferramenta será lançada no dia 13 próximo e contará, inicialmente, com cerca de 300 assuntos que já poderão ser seguidos pelos usuários. Eventualmente, mais tópicos serão adicionados, mas ainda não sabemos se o recurso estará disponível em português logo de cara.

Navegadores

Aqui, uma novidade conjunta: em breve, tanto o Chrome quanto o Firefox ocultarão os pedidos dos sites para enviar notificações ao usuário — um recurso inicialmente útil mas que, de tão adotado e persistente, acabou tornando-se chato.

No Firefox, já há uma mudança nesse sentido: na versão 70 do navegador, disponível neste momento, o usuário pode clicar na opção “nunca” para evitar que esse tipo de solicitação surja novamente no futuro. As coisas ficarão ainda mais drásticas em breve: a partir da versão 72 do browser, todos os pedidos para envio de notificações serão ocultos automaticamente, e o usuário deverá clicar num ícone na barra de endereços para exibir o popup.

Recurso em ação no Firefox

No Chrome, a mudança está em testes, mas usuários da atual versão 78 já podem aproveitar a novidade clicando nesse link pelo navegador e ativando a opção “Quieter notification permission prompts”. A partir daí, os pedidos de envio de notificação dos sites ficarão na tela de notificações bloqueadas e poderão ser acessados somente a partir dessa janela.

Boas notícias, não?

Google Notícias

Por fim, a plataforma de notícias do Google tem uma ótima novidade para usuários bilíngues: agora, é possível acompanhar fontes e assuntos simultaneamente em dois idiomas à sua escolha. Com isso, você não precisará mais trocar manualmente entre o português e o inglês, por exemplo, quando quiser ver as notícias de determinados temas ou fontes.

A mudança não terá nenhum impacto nas suas configurações ou preferências; basta acessar os ajustes do app e, na edição “Idiomas e regiões”, selecionar as duas línguas que quiser acompanhar. A partir daí, notícias em ambos os idiomas se mesclarão na sua tela inicial e nas telas dedicadas a cada assunto que você segue.

via The Verge, Gizmodo, CNET