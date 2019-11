iOS 13.2.2 e iPadOS 13.2.2 estão agora disponíveis para donos de iPhones, iPads e iPods touch! [atualizado: links]

A Apple acaba de liberar uma atualização surpresa para donos de iPhones, iPads e iPods touch: trata-se do iOS/iPadOS 13.2.2 (compilação 17B102) , versão essa que nem mesmo teve período de testes.

Mas e a versão 13.2.1, cadê? Para quem não lembra, a empresa acabou liberando o iOS 13.2.1 para HomePods por conta de um problema na atualização 13.2 que fez alguns alto-falantes simplesmente pararem de funcionar.

A atualização 13.2.2, como a numeração indica, é focada em correções de bugs e melhorias gerais dos sistemas. A principal mudança é que ela corrige aquele problema da multitarefa, tal como já havíamos visto na primeira beta do iOS 13.3.

Confira o changelog completo:

O iOS 13.2.2 inclui correções de erros e melhorias para o iPhone. Esta atualização:

• Corrige um problema que poderia fazer com que apps fossem encerrados inesperadamente quando executados em segundo plano;

• Resolve um problema em que o iPhone poderia perder temporariamente o serviço após uma ligação;

• Aborda um problema em que os dados celulares poderiam não estar disponíveis temporariamente;

• Corrige um problema que fazia com que respostas de mensagens de email criptografadas com S/MIME entre contas do Exchange ficassem ilegíveis;

• Aborda um problema em que o uso do serviço de início de sessão único Kerberos no Safari poderia apresentar um aviso de autenticação;

• Resolve um problema em que o carregamento poderia ser interrompido em acessórios Lightning da YubiKey.