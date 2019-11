iPhone 11 Pro Max fica em 3º lugar no ranking do DXOMARK

Já é tradição: sempre que um smartphone é lançado, o DXOMARK faz uma avaliação completa das câmeras (frontais e traseiras) e dá o seu veredito. Cada aspecto avaliado gera uma nota que é somada e ganha vida em um ranking classificatório. A Apple sempre fez bonito nesse ranking, se mantendo nas primeiras posições. E, agora, com o lançamento dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, não foi diferente.

Após a liberação do iOS 13.2 e a chegada do recurso Deep Fusion, o DXOMARK terminou a sua avaliação e classificou as câmeras do iPhone 11 Pro Max como as terceiras melhores existentes no mercado (com 117 pontos), ficando atrás do Huawei Mate 30 Pro e do Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (ambos com 121 pontos). Vale ressaltar que a pontuação do 11 Pro Max é a mesma da do Galaxy Note10+.

De forma resumida, o iPhone atingiu 124 pontos no quesito foto e 102 em vídeo.

A câmera teve um desempenho muito bom em nossos testes em praticamente todas as áreas, mas alguns desafios permanecem. As imagens estáticas geralmente mostram uma exposição muito boa. A faixa dinâmica é muito ampla sob luz brilhante e sob condições internas, mas alguns recortes de destaque ainda são visíveis em cenas muito difíceis. No geral, o iPhone está entre os melhores para exposição; é apenas com pouca luz que ele não consegue acompanhar dispositivos com sensores de imagem maiores, como o Huawei Mate 30 Pro. Como as gerações anteriores do iPhone, o 11 Pro Max também tem uma pontuação muito boa em cores e está entre os melhores dessa categoria em todas as condições de luz. Um tom levemente esverdeado é visível em algumas cenas internas e em nossos testes de laboratório, mas a cor geral tende a ser muito agradável: um leve tom amarelo dá a algumas cenas uma sensação de calor e funciona muito bem para tons de pele em retratos.

As imagens capturadas no iPhone 11 Pro Max mostram boa exposição, ampla faixa dinâmica e renderização de cores agradável

Deep Fusion

O DXOMARK também elogiou o recurso Deep Fusion, o qual usa aprendizado de máquina e empilhamento de imagens para conseguir um resultado superior. Para eles, as fotos ficam visivelmente com mais detalhes e texturas, melhorando também aspectos como sardas, pêlos de animais e folhagem distante — tornando o iPhone ótimo para fotografia de paisagens e retratos. Todavia, quando em um ambiente com pouca luz, fica evidente uma queda nos detalhes. O ruído no 11 Pro Max também foi aprimorado em relação ao XS Max, mas ainda é visível em quase todas as condições de luz.

Modo Retrato

O Modo Retrato tem bons resultados mas não está entre os melhores, segundo a avaliação. Pequenos erros de profundidade são visíveis em todas as condições, mas o ruído nos objetos e no fundo foi melhorado em comparação ao XS Max.





Zoom

A Apple melhorou a qualidade do zoom no 11 Pro Max em relação ao XS Max, mas o recurso não está ainda no nível atingido por aparelhos com lentes teleobjetivas mais parrudas, como o Huawei Mate 30 Pro e o P30 Pro.

Ultra angular

A linha 11 foi a primeira da Apple a ter uma lente ultra angular, com um dos ângulos de visão mais amplos que o DXOMARK já avaliou. A qualidade da imagem é decente, de acordo com eles, mas como em praticamente todos os dispositivos, estão muito longe da qualidade das fotos da câmera principal.

A reprodução de cores é boa, assim como a faixa dinâmica. O 11 Pro Max oferece melhores texturas do que alguns concorrentes, mas os níveis de ruído são mais altos. A deformação das faces (anamorfose) é visível perto das bordas — nada que estrague completamente a foto, especialmente considerando o amplo campo de visão.

Modo Noite

Para o DXOMARK, o iPhone 11 Pro Max tem uma performance boa em fotos noturnas, ficando entre os melhores — seja com o flash ligado/desligado ou com o Modo Noite. O modo automático de flash não é tão bom, porém, com uma superexposição em retratos e renderização de detalhes abaixo do normal.

Vídeo

Aqui, o iPhone brilha! O aparelho foi capaz de produzir algumas das melhores filmagens que o DXOMARK já viu em smartphones, especialmente ao usar a resolução 4K. A pontuação de 102 é a mais alta já atingida no ranking, compatível apenas com o Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition.

O foco automático do vídeo é bastante suave, sendo capaz de rastrear o objeto muito bem, e o sistema de estabilização funciona de maneira muito eficaz na maioria das situações. A única ressalva ficou para um evento meio gelatinoso quando você está filmando e caminhando.

Confira alguns testes realizados por eles:

Comparativo de fotos

Eis algumas fotos tiradas com o iPhone 11 Pro Max e outros aparelhos concorrentes, para avaliação:

Este post está em desenvolvimento. Atualize a página em instantes para mais…

dica do Alessandro Silva