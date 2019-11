LifeProof lança cases FRĒ para novos iPhones com design mais fino (e ainda à prova d’água)

A fabricante de acessórios LifeProof já tem há alguns anos uma linha bastante popular de cases à prova d’água para iPhones, chamada FRĒ.

Pois esta semana a empresa atualizou a família com capas para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max — mas não parou por aí: os novos acessórios trazem também um novo design para a linha, mais elegante e fino (e ainda com as mesmas características).

As cases expandem a resistência a água dos aparelhos, permitindo que você mantenha os iPhones submersos em até 2 metros de água por uma hora (o limite máximo dos dispositivos da Maçã “pelados” é de 30 minutos — embora, no caso dos modelos Pro, em até 4m de profundidade).

Além disso, as capas protegem os iPhones de quedas de até 2m e dão proteção a neve e poeira; elas contam ainda com proteção embutida para a tela e cobertura para a porta Lightning.

As cases estão à venda no site da fabricante por US$91 em uma série de cores: preta, roxa, mostarda, cinza e laranja.

via 9to5Mac