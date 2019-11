É óbvio que, depois de a Apple anunciar o fracasso do AirPower, diversas fabricantes correriam atrás da tecnologia que a Maçã “deixou passar”, iniciando uma disputa entre elas mesmas. Nesse sentido, nós comentamos sobre as opções da Nomad, do AirUnleashed e, agora, da PITAKA.

A PITAKA é conhecida por usar e abusar de recursos magnéticos, sendo que a empresa já comercializa diversas cases para iPhones com proteção garantia por ímãs e carregadores sem fio com essa tecnologia. No recém-lançado MagEZ Bar, no entanto, a fabricante decidiu contrariar a gravidade ao criar uma base de carregamento sem fio que pode ser adaptada na vertical (em uma parede, por exemplo) para recarregar seus gadgets — sem que eles caíam, claro.

O intuito da PITAKA com o MagEZ Bar é ajudá-lo a nunca perder seus itens essenciais ou esquecê-los em casa, justamente pelo fato de que eles estariam num lugar onde você os veria. De acordo com a fabricante, o ímãs fortes incorporados ao design da base garantem que todos os itens sejam mantidos com segurança; além de gadgets, é possível fixar chaves e basicamente qualquer objeto de metal ao acessório.

Diferentemente da ideia do AirPower, no entanto, a base da PITAKA possui lugares específicos que oferecem o carregamento sem fio — dois pontos, mais precisamente: um deles de 5W e o outro de 10W, os quais funcionam simultaneamente. O restante da base é feito de ímãs, o que possibilita que você afixe outros itens magnéticos quaisquer.

O MagEZ Bar também vem com um suporte de montagem que torna ainda mais simples o processo de instalação, além de contar com portas USB-C nas laterais da base para que você possa afixá-lo no melhor ambiente para você.

Agora, hora de jogar o balde de água fria: o MagEZ Bar requer alguma das cases magnéticas da PITAKA para funcionar; ou seja, você não consegue “grudar” seu iPhone ou o estojo dos AirPods (de segunda geração ou Pro) na base, porque ele não fixará. Portanto, se você já possui uma case da PITAKA para o(s) iPhone/AirPods, o MagEZ Bar pode ser uma boa solução; caso contrário será necessário adquirir, além da base, a case para cada um dos dispositivos compatíveis com carregamento Qi.

O MagEZ Bar está disponível por US$150 (mais caro do que o AirPower supostamente custaria) na loja online da PITAKA. Outros produtos e acessórios da fabricante também estão disponíveis na Amazon.

