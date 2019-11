Novo conceito do iOS 14 sonha com múltiplos usuários, ícones livres, complicações e mais

Já falamos aqui de um conceito do iOS 14, focado basicamente em imaginar como o modo Split View poderia ser levado para o iPhone. Agora, mais um trabalho do tipo (desta vez, do canal do YouTube Hacker 34) traz essa ideia e muitas outras num pacote bem vistoso — e possivelmente otimista demais, considerando o ciclo de atualizações conservador da Maçã.

Temos aqui, além da Split View (e do consequente suporte a drag & drop) nos iPhones, uma série de outros elementos há muito pedidos pelos usuários do iOS. Um deles é o suporte a múltiplos usuários — e a sua implementação seria bem simples, requerendo somente que você deslizasse na seção de identidade do app Ajustes. Cada usuário teria suas próprias preferências, apps e arquivos/senhas devidamente protegidos.

No conceito, o iOS 14 também permitiria a organização livre de ícones nas telas iniciais — não mais os usuários ficariam presos ao esquema fechado de ordenamento. Além disso, a tela de ligações tornar-se-ia significativamente menos intrusiva, transformando-se numa simples janela popup a ocupar a parte superior da tela.

Os designers reimaginaram também os ícones do sistema, com alguns ajustes visuais para torná-los mais agradáveis visualmente, e incluíram uma ferramenta de busca de GIFs nativa no teclado do iOS. Também foi sugerida a — há tanto pedida — possibilidade de alterar os aplicativos padrão do sistema, libertando os usuários do domínio do Safari, do Mail ou dos Mapas da Apple, caso desejado.

Por fim, eles pensaram também num always-on display para os iPhones, que manteria sempre algumas informações básicas visíveis na tela. Essas informações seriam mostradas por meio de complicações (como as do Apple Watch), pequenos ícones presentes abaixo do relógio do sistema com notificações ou outros dados rápidos.

E aí, curtiram? 😉

via iClarified