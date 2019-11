A Opera anunciou, em junho passado, um novo navegador voltado para o público adepto dos jogos para computadores: o Opera GX. Diferentemente da sua plataforma mais conhecida, essa versão permite que os usuários controlem o consumo e a performance do navegador, tornando tanto a jogabilidade quanto a navegação mais fluida. Hoje, a empresa anunciou que a novidade também chegará ao macOS.

De acordo com a especificação da empresa, o GX é uma versão “especialmente ajustada do navegador Opera“, com novos recursos e design destinados aos gamers. O software oferece um gerencial embutido chamado GX Control, o qual permite definir o quanto da CPU e da RAM do computador o navegador usará.

Ainda segundo a Opera, esse recurso foi introduzido uma vez que a execução de um jogo pode exigir muito de uma máquina (só os gamers sabem), e muitos jogares preferem realizar uma coisa à outra — ou seja, ou os usuários jogam, ou navegam na web. Graças ao GX Control, no entanto, eles poderão fazer ambos.

O navegador foi pensado desde o seu design até a sua performance para o meio dos games; assim, a própria UI (como papéis de parede, cores e animações) e os efeitos sonoros dão a impressão de que você está jogando em vez de navegando pela web. Mais do que isso, o Opera GX inclui todos os recursos presentes no navegador padrão da empresa — como suporte ao Telegram, WhatsApp, Facebook e Vkontakte —, além de incluir, ainda, integração com o Twitch.

O Speed Dial do Opera GX também é diferente do que os usuários estão acostumados; nele, serão inclusos atalhos de sites populares entre os jogadores, como Discord, YouTube e Reddit.

Para testar o novo Opera GX, usuários do macOS devem se inscrever antes do dia 19 de novembro; após o fim das inscrições, cada usuário receberá a compilação de testes para experimentá-lo durante a etapa final de beta do navegador, o qual deverá ser lançado oficialmente ainda neste ano.

Adeus, Opera Mini; olá, Opera Touch!

A Opera informou também o Opera Mini foi devidamente retirado da App Store, já que a empresa pretende concentrar seus esforços no Opera Touch. Quem baixou o Opera Mini ainda poderá utilizá-lo por algum tempo, mas a empresa recomenda a troca.

É bom notar que estamos falando de uma estratégia específica para a plataforma iOS; no mundo Android, tudo continua como está.

Ainda segundo a empresa, ao migrar para o Opera Touch, o usuário ganha um navegador novo, moderno e leve, que combina tecnologia de ponta com um belo visual — características que fizeram o browser ganhar o prestigiado Red Dot Communication Award 2018 e o IF GOLD Award 2019.