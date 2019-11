Entra trimestre, sai trimestre, e a notícia é sempre basicamente a mesma: a Apple continua liderando com folga o segmento de smartwatches, com quase metade das vendas totais ao redor do mundo — e o próprio mercado em si está num ótimo momento, crescendo por conta própria. Segundo dados recentes da Strategy Analytics, a tendência se mantém, mas a Apple tem que ficar de olho numa das suas principais concorrentes.

Analisando estimativas de vendas globais no terceiro trimestre, a firma constatou que a Apple deteve 47,9% do segmento — um crescimento em relação ao terceiro período de 2018, quando a Maçã ficou com 45% do mercado. As vendas também tiveram um salto deveras saudável: de 4,5 milhões de relógios vendidos no terceiro trimestre do ano passado, tivemos 6,8 milhões de Apple Watches despachados no período mais recente.

Sobre o desempenho da Maçã no segmento, o diretor executivo da Strategy Analytics, Neil Mawston, falou o seguinte:

O Apple Watch continua muito à frente do grupo que o persegue e a sua fatia de mercado global cresceu de 45% para 48% ao longo do último ano. O relógio da Apple continua afastando a competição cada vez mais forte de rivais com potencial, como a Fitbit e a Samsung. O Apple Watch domina metade do mercado global de relógios inteligentes e continua sendo o líder claro da indústria.

A Samsung, por sua vez, está numa trajetória ascendente ainda mais acentuada: a sul-coreana conquistou 13,4% do mercado no último trimestre (contra 11% na comparação ano a ano) e cresceu 73% na estimativa de vendas, com 1,9 milhão de relógios despachados no terceiro período de 2019 (contra 1,1 milhão no mesmo período do ano passado).

O pódio do segmento foi completado pela Fitbit, recém-adquirida pelo Google; a fabricante, entretanto, teve um crescimento de vendas pequeno (7%) e viu sua fatia de mercado cair de 15% para 11,3% — perdendo, com isso, a medalha de prata para a Samsung. Vamos ver como a compra pela gigante de Mountain View alterará esse cenário.

No geral, o mercado de smartwatches despachou 14,2 milhões de dispositivos no terceiro trimestre, um salto de 42% em relação aos 10 milhões de relógios inteligentes vendidos no mesmo período do ano passado. Ou seja, a Apple tem todas as chances de continuar aproveitando esse crescimento e cultivar ainda mais a preferência do público pelas suas criações — se isso acontecerá de fato, entretanto, nós só saberemos no futuro.

via iPhone Hacks