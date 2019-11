Tutorial: como ativar o ECG do Apple Watch no Brasil

Sem dúvida nenhuma, o eletrocardiograma (ECG) foi um dos grandes destaques do Apple Watch Series 4. O relógio da Apple foi o primeiro — ou um dos primeiros — a permitir que uma pessoa possa realizar um eletrocardiograma de uma forma bem simples, podendo compartilhar informações relevantes com seu médico a um mensageiro de distância.

O problema é que, mesmo após mais de um ano do seu lançamento, o ECG está disponível apenas nos Estados Unidos, no Canadá, em Hong Kong, em países da Europa e na Índia. E, para piorar, mesmo comprando um relógio em um desses locais, você precisa necessariamente fazer a ativação do recurso por lá para que ele funcione — ou seja, não adianta comprar um Apple Watch nos EUA e tentar fazer o ECG funcionar no Brasil sem fazer a configuração inicial em solo americano. Ou não.

Nossos leitores Daniel Ricarte e Rodrigo Vidal nos enviaram uma dica para lá de boa, a qual permite que donos de relógios comprados nesses países consigam fazer a ativação do ECG em território brasileiro (na verdade, em qualquer lugar do mundo). De quebra, além do ECG, você ativa ainda o recurso que envia notificações quando o seu ritmo cardíaco estiver irregular.

Ambos Daniel e Rodrigo completaram o processo com sucesso, então se você está aguardando ansiosamente pela chegada de tais recursos ao Brasil… bem, não precisa esperar mais.

Como ativar o ECG no Brasil

Como disse, você precisa necessariamente ter comprado o relógio (Series 4 ou 5) em um dos países listados acima, onde o ECG está devidamente regulamentado. Se você comprou o seu aqui no Brasil, nada feito.

Você também precisará de um Mac ou um PC para poder rodar o app iMazing, o qual já comentamos aqui no site. Além disso, o seu iPhone precisa necessariamente ter algum dado gravado dentro do app Saúde (Health) — então, se você não tiver absolutamente nada gravado, faça uma caminhada ou um outro exercício qualquer para deixar tal informação registrada no app.

Como sempre, antes de prosseguir certifique-se de ter um backup completo — afinal, problemas podem acontecer. Sem mais delongas, vamos ao que interessa:

Desemparelhe o Apple Watch do seu iPhone. Em seguida, baixe e use o aplicativo iMazing — ele é gratuito em boa parte, mas infelizmente para este tutorial é necessária uma licença paga (US$45) — para fazer um backup criptografado do seu iPhone (ele *precisa* ser criptografado para que tudo funcione). Depois que o backup for feito, você precisa editar o backup recém-criado no aplicativo iMazing. Basta clicar no backup dentro do app aplicativo e, em seguida, em “Editar”. Selecione “Backups Editáveis” (“Editable Backups“) no painel esquerdo e navegue até HomeDomain/Library/Preferences . Faça o download desse arquivo PLIST e coloque-o no local mencionado acima. Se já existir algum arquivo com esse nome, substitua-o. Esse arquivo basicamente ativará o aplicativo ECG no seu Apple Watch, mesmo com a ativação sendo feita em um país fora da lista de suportados. Agora você precisa restaurar o seu iPhone usando o backup que você acabou de editar. Para fazer isso, enquanto estiver no aplicativo iMazing, selecione o backup que você acabou de editar em “Backups Editáveis” no painel esquerdo e clique em “Restaurar Dispositivos” no painel direito. Aguarde a restauração ser concluída. Quando a restauração estiver concluída, emparelhe novamente seu Apple Watch com o iPhone e configure-o como um novo relógio. Não restaure a partir de um backup, pois isso anulará as ações acima. Se você tiver problemas, desemparelhe o Apple Watch e, em seguida, emparelhe novamente. Agora você deve ter o aplicativo ECG disponível no seu relógio!

Vale aqui lembrar novamente: só realize o tutorial acima devidamente protegido com backups do seu iPhone e do seu relógio — caso algum problema aconteça no processo supracitado, você estará tranquilo pois saberá que o backup está ali para lhe ajudar.

O site Redmond Pie, que deu essa dica, afirmou que testou tudo no iOS 13.2 e no watchOS 6.1 com sucesso. Então, mãos à obra! 😃

