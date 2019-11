Vídeo: o que tenho no Dock do meu Mac?

Há algumas semanas, publicamos um vídeo com o que eu tenho nas telas de Início do meu iPhone e, naquela ocasião, lhes prometi trazer um vídeo equivalente sobre o Dock do meu Mac. Pois aqui está! 😉

De uma maneira breve, no vídeo eu dou passada por toda a minha área de trabalho no macOS — mostrando-lhes os aplicativos que rodam na barra de menus e todos os ícones que tenho fixos no Dock. Lá na descrição do vídeo, no YouTube, há uma lista com links para todos eles.

E vocês aí, que apps equivalentes preferem que não são os mesmos que os meus? Alguma dica muito boa? Comentem abaixo ou lá no YouTube!

Se curtirem o vídeo, não esqueçam de dar um joinha e de compartilhá-lo com parentes/amigos que possam se interessar por esse conteúdo. Valeu!