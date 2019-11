Se você é acionista da Apple, deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Imagine, então, como não está Warren Buffett. O motivo? Recorde. As ações da Apple [$AAPL] mais uma vez tiveram um bom desempenho na NASDAQ (alta de 1,15%), fechando o dia 7 de novembro valendo US$259,43 — durante as negociações, ela chegou a atingir US$260,35. Com o resultado, o valor de mercado disparou para US$1,172 trilhão.

A Microsoft [$MSFT] segue na cola: com uma alta de 0,14%, as ações fecharam o dia cotadas em US$144,26; o market cap da empresa ficou em US$1,1 trilhão.

Fechando o ranking temos uma inversão de posições: a Alphabet [$GOOG] voltou a subir bem e fechou com uma alta de 1,32%, valendo US$1.308,86 (US$889,9 bilhões); a Amazon [$AMZN] caiu 0,42% e acabou o dia com uma cotação de US$1.788,20, totalizando US$880,1 bilhões em valor de mercado.

Como será que ficará essa montanha-russa amanhã? A conferir…