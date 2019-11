Apple Arcade ganha 6 novos jogos e chega à prometida marca de 100 títulos

Hoje é sexta-feira, dia de soltar a franga, de Jane Fonda ser presa e, claro, de conferir o que há de novo no Apple Arcade! Desta vez, foram adicionados 6 novos jogos à plataforma, finalmente atingindo a marca de 100 títulos disponíveis no serviço pouco menos de dois meses depois do seu lançamento.

Para quem não se lembra, à época do anúncio, a Apple afirmou que o Arcade já seria lançado com mais de 100 jogos, promessa que demorou um pouquinho para se concretizar. Mas aqui estamos, felizmente — e vamos dar agora uma olhada nas novidades.

Guildlings

Uma aventura RPG em episódios do Sirvo Studios em que você parte numa jornada com seus amigos para alcançar um templo místico numa montanha. A ideia é salvar o mundo enquanto você luta contra duendes, fantasmas e cafeteiras autoconscientes (sim, isso mesmo), examinando os poderes dos seus personagens e dos inimigos.

UFO on Tape: First Contact

O que você faria se um objeto não-identificado surgisse nos céus? Tentaria de todas as formas fotografá-lo e filmá-lo com seu celular, não é mesmo? É exatamente esse o objetivo da aventura desenvolvida pela Revolutionary Concepts, um jogo com toques de realidade aumentada e vários obstáculos para você encontrar os visitantes de outro planeta.

Takeshi & Hiroshi

Uma ótima dose de metalinguagem com visual de fantoches: você assume a pele de Takeshi, um criador de jogos que está desenvolvendo um game para seu irmão mais novo, Hiroshi. Ao mesmo tempo, você joga o jogo que está sendo desenvolvido por Takeshi — e que precisa subir de nível conforme Hiroshi vai crescendo e ganhando habilidades. O título da Oink Games tem elementos de RPG e aventura.

Discolored

O puzzle da Shifty Eye se passa num cenário desolado que perdeu a própria cor. Você precisa resolver os desafios para devolver as cores ao local — ao mesmo tempo em que descobre mais segredos do que inicialmente parecia.

Sociable Soccer

Finalmente, o Apple Arcade tem um jogo de futebol para chamar de seu: o título da Rogue Games reúne a emoção do jogo em si com os desafios intelectuais de administrar um time. Você pode ter acesso a até 25.000 jogadores de mais de 1.000 times internacionais, e os jogos podem acontecer em modo multiplayer ou num modo campanha de 60 horas.

Marble It Up: Mayhem!

Gosta de bolinhas de gude? Então você vai amar a nova criação da Marble It Up. São dezenas de cenários especiais para rolar suas bolinhas, com vários obstáculos, elementos especiais e reviravoltas interessantes — até mesmo com áreas sem gravidade, para dificultar a coisa toda.

· • ·

Todos os jogos já estão disponíveis no Apple Arcade para iPhones, iPads, iPods touch e Apple TVs; alguns deles também têm versões para Mac. A plataforma da Apple, como vocês sabem, custa R$10 mensais no Brasil e oferece um mês gratuito de testes.

Ah, vale também conferir o novo trailer de Sneaky Sasquatch, jogo que já está disponível na plataforma desde o seu lançamento mas teve o vídeo promocional liberado recentemente pela Apple:

Quem já está jogando? 😀