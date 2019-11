À essa altura, é provável que milhares (senão milhões) de usuários já assistiram à alguma das séries do Apple TV+, além de terem escolhido os seus títulos favoritos. Para não deixar os ansiosos telespectadores na espera, a Maçã vem divulgando quais produções (e histórias) continuarão numa segunda temporada.

No mês passado, por exemplo, o Deadline havia veiculado a informação de que “For All Mankind” seria renovada, além de sugerir que outros grandes títulos de estreia do serviço ganhariam suas respectivas continuações; agora, a Variety confirmou: “Dickinson”, “See” e “The Morning Show” também foram renovadas para as segundas temporadas.

A Maçã não forneceu detalhes sobre quantas pessoas se inscreveram no serviço nem quantas visualizações suas séries receberam até agora. Uma fonte da Variety disse, no entanto, que os responsáveis pelo serviço ficaram impressionados com a atividade da plataforma nos três primeiros dias de lançamento, alcançando milhões de pessoas.

Além disso, os números iniciais do Apple TV+ indicaram que a maioria dos telespectadores que assistiram a um episódio de algumas das séries de estreia (“Dickinson”, “For All Mankind”, “See” e “The Morning Show”) viram pelo menos dois (dos três) episódios disponibilizados — exceto “Dickinson”, a qual teve todos os episódios da primeira temporada divulgados.

Vale lembrar que hoje a Apple lançou novos episódios de “For All Mankind”, “See”, “The Morning Show” “Helpsters”, “Snoppy no Espaço” e “O Fantasma Escritor”.

Criação de “See”

A Apple divulgou um featurette de uma de suas maiores produções de estreia, a série “See”, protagonizada por Jason Momoa (“Aquaman”). No vídeo, o diretor Francis Lawrence fala sobre como os edifícios e ambientes foram construídos para a produção e conta que toda a equipe teve um acompanhamento de um grupo de pessoas cegas, as quais forneciam instruções sobre tudo, desde como seria a ambientalização da série até como as pessoas viveriam e interagiriam.

Os membros do elenco e da equipe da série original da Apple “See” discutem a criação do mundo épico da produção.

Pode ser que o orçamento de “See” não tenha sido tudo aquilo que a gente imaginava, mas que essa é uma série com custos bem elevados, não há como negar.

