Assista a clássicos da TV e do cinema com o app STARZPLAY

O Apple TV+ dispõe de ótimas produções originais, mas o serviço da Maçã não inclui filmes e séries de outros estúdios — o que, às vezes, é exatamente o que queremos assistir. É claro que é possível comprar ou alugar milhares de conteúdos pela iTunes Store ou, então, assinar um dos mais variados serviços de streaming para ter acesso a múltiplos conteúdos como Netflix, Amazon Prime Video… ou o STARZPLAY.

O STARZPLAY é uma plataforma da Lionsgate (produtora independente de cinema e televisão canadense), a qual conta com inúmeros sucessos como a trilogia “Jogos Vorazes”, “Psicopata Americano” e a franquia “Rambo”. O serviço disponibiliza aos assinantes acesso a todo o catálogo de produções da produtora, incluindo séries originais e exclusivas como “The Act” e “Pennyworth”.

Com uma assinatura (mensal ou anual), o usuário pode transmitir séries e filmes em até quatro dispositivos simultaneamente sem ter que pagar um valor extra por isso. Ademais, o app STARZPLAY permite fazer download desses conteúdos em HD para que você possa assistir a eles offline, em qualquer lugar.

De acordo com informações divulgadas pela TV Magazine, a Lionsgate pretende desenvolver produções no Brasil, as quais serão disponibilizadas no STARZPLAY assim que forem finalizadas. Mais informações serão divulgadas ainda neste ano.

É possível testar o serviço gratuitamente por 7 dias — após esse período, são cobrados R$14,90/mês (nós não encontramos o valor do plano anual). Confira o catálogo completo de séries e filmes no site oficial.