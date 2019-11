Adulto, jovem ou criança: existem alguns jogos que nos pegam de surpresa e nos fazem querer baixá-los só pelo simples prazer de passar raiva quebrar a cabeça tentando resolvê-los. Esse é mais ou menos o caso de Blox — o jogos dos blocos.

Desenvolvido pelo brasileiro (e estudante da Apple Developer Academy em Curitiba) Ailton Vieira, o simples jogo para iOS/iPadOS é uma ótima opção para passar o tempo e divertir as crianças, pois a interface é extremamente intuitiva e colorida.

O objetivo do jogo é preencher uma linha vertical ou horizontal com os blocos (não necessariamente da mesma cor), os quais vão aparecendo aleatoriamente abaixo do tabuleiro, para que você consiga eliminá-los e, assim, conseguir pontos. Caso você precise de uma forcinha, é possível girar uma peça por turno e, quem sabe, encaixá-la do modo que você precisa para completar uma linha.

Como utiliza bastante cores, o jogo também possui um modo daltônico para que os jogadores com essa condição possam identificar corretamente as cores dos blocos.

Blox é, certamente, uma ótima opção para crianças e adultos — até mesmo para passar raiva, vai que… 🤣