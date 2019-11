Meu lado jornalista transborda em lágrimas de alegria enquanto escreve este texto: usuários do iOS têm agora a opção de um app de transcrição de fala com processamento local, suporte a vários idiomas, edição dinâmica e vários recursos avançados. Adeus, bloquinho!

Refiro-me ao aplicativo Dictation, da desenvolvedora Blueshift. O app, que acaba de ser lançado, utiliza uma API de reconhecimento de fala introduzida pela Apple no iOS 13.2 — antes disso, não era possível que aplicativos utilizassem os recursos de transcrição com processamento local, mas agora sim.

Isso significa que você pode usar o Dictation mesmo sem conexão e nunca se preocupar com questões de privacidade, já que tudo acontece dentro do seu iPhone/iPad e nunca é enviado para servidores externos — sim, exatamente como o Google propôs num recurso nativo do Pixel 4.

O funcionamento do app é muito simples: basta iniciar uma gravação e o app faz a captura do áudio do ambiente, com a fala da pessoa em questão, enquanto transcreve esse discurso em tempo real. Você pode, durante a gravação ou posteriormente, marcar momentos importantes na fala para análise posterior ou coisa do tipo.

A melhor parte é que os dois elementos (fala e texto) ficam permanentemente combinados. Ao voltar à gravação posteriormente, portanto, você pode selecionar qualquer palavra num texto para ouvi-la imediatamente (e conferir se a transcrição está correta); é possível, também, tocar ou arrastar qualquer ponto da faixa de áudio para que o app lhe leve exatamente à parte do texto que ela corresponde. As edições que você fizer respeitarão a gravação original, e as palavras alteradas continuarão levando àquela parte do áudio.

O Dictation estreará com suporte a 8 idiomas (ou 13, considerando variações regionais): português do Brasil, inglês (americano, canadense, britânico e indiano), espanhol (mexicano, espanhol e americano), italiano, russo, turco, cantonês e mandarim. Ele tem ainda vários outros recursos, como a desaceleração do áudio, edição de clipes de voz, exportação de áudio e texto, e muito mais.

O app pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas seu funcionamento acontece por meio de uma assinatura anual de US$20 (ou R$78, para brasileiros). A primeira semana de uso é gratuita.

Que tal?

via 9to5Mac