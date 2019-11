Notou uma queda na eficiência da bateria do seu iPhone, nos últimos dias? O culpado pelo problema pode ter nome e sobrenome: WhatsApp Messenger.

A conta o WABetaInfo compartilhou hoje que alguns usuários do mensageiro no iPhone estão sofrendo com taxas anormais de gasto de bateria por conta do aplicativo (incluindo o próprio autor da postagem). Em seguida, vários usuários responderam ao tweet confirmando a suspeita e postando as taxas de uso anormais do WhatsApp em seus aparelhos.

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue? — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019 Alguns usuários (eu incluso) estão sofrendo com uma drenagem excessiva de bateria usando o WhatsApp 2.19.112 no iOS. O recurso de Uso da Bateria relata um uso particularmente alto de energia quando o app está em segundo plano. Você está sofrendo do mesmo problema?

No iOS, o problema parece estar ligado à versão mais recente do mensageiro, a 2.19.112. Mas usuários de outras plataformas também estão relatando problemas: donos de smartphones da Samsung e da Xiaomi, por exemplo, também afirmaram estar notando um uso incomum da bateria pelo app. Em alguns casos, esse uso chega a 40% da capacidade energética do dispositivo, mesmo que o WhatsApp esteja rodando em segundo plano.

Nosso editor-chefe, Rafael Fischmann, relatou estar sofrendo do problema: no caso dele, o WhatsApp consumiu 18% da bateria do iPhone, uma taxa anormal para seu uso — e boa parte desse consumo foi feito em segundo plano.

A equipe de desenvolvimento do WhatsApp não se pronunciou, mas é possível que, especificamente nos iPhones, a falha esteja ligada ao bug do iOS 13.2 que estava matando aplicativos em segundo plano e recarregando-os constantemente. Não se sabe se a atualização para o iOS 13.2.2 corrige o problema, mas ficaremos atentos.

Alguém aí está sofrendo da mesma coisa? Deixem seus comentários logo abaixo.